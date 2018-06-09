Посол в Хартуме рассказал о сотрудничестве России и Судана по мирному атому

ХАРТУМ, 9 июн — РИА Новости. Судан и Россия делают первые шаги в сотрудничестве по мирному атому, однако говорить о конкретике в вопросах строительства АЭС пока рано, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Хартуме Владимир Желтов.

"Мы начали первые шаги на этом пути, и нам требуется больше времени, пока будет выработано видение по поводу направления сотрудничества в атомной энергетике, и я должен отметить, что сотрудничество не ограничивается проектом станции, а включает другие секторы, например здравоохранение", — заявил российский дипломат на вопрос о создании АЭС.

Он добавил, что после подписания рамочного соглашения о сотрудничестве, которое Судан и РФ заключили в прошлом году, должны быть проведены полномасштабные исследования. "Мы в начале пути", — отметил посол.

Госкорпорация "Росатом" подписала меморандум о взаимопонимании с суданским профильным министерством на полях форума "Атомэкспо-2017" в июне того года в Москве. В ходе визита президента Судана Омара аль-Башира в ноябре в Сочи был подписан межправительственный договор, а затем в декабре представители "Росатома" подписали с суданской стороной соглашение о развитии проекта сооружения АЭС.