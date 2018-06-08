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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Раз АЭС, два АЭС: Россия и КНР оформили рекордный пакет документов по атому

18:0208.06.2018
(обновлено: 19:05 08.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в Пекине. 8 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В летопись давнего и успешного сотрудничества России и Китая в области мирного использования атомной энергии вписана, без преувеличения, историческая страница – в Пекине был подписан крупнейший пакет соглашений и контрактов по разным проектам.

Павильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ядерное Lego: Росатом поможет Китаю развивать программу "быстрых" реакторов
Такого формата взаимодействия в атомной сфере, как с Китаем, у России нет ни с одной страной мира, заявил президент России Владимир Путин в пятницу по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в столице Китая.

"Согласовано строительство в КНР еще одной атомной станции российского дизайна на новой площадке. При содействии России в Китае будет возведен демонстрационный реактор на быстрых нейтронах, передовые российские наработки будут задействованы в китайской лунной программе", — сказал Путин.

Китай готов развивать с Россией сотрудничество в атомной области, в свою очередь заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с Путиным.

Торжественная церемония подписания новых соглашений и контрактов состоялась в рамках встречи Путина и Си Цзиньпина. Эти документы определяют основные направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. Соглашения и контракты подписали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри.

Новые блоки АЭС

Речь, прежде всего, идет о совместном сооружении новых блоков номер 7 и 8 на площадке Тяньваньской АЭС (по этому проекту подписаны межправительственный протокол и рамочный контракт на строительство реакторных установок ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+); серийном сооружении энергоблоков по российскому проекту на новой площадке в Китае (подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на возведение на площадке АЭС "Сюйдапу" двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200; примечательно, что эти соглашения предусматривают в будущем возможность сооружения новых блоков).

Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Китай готов развивать с Россией сотрудничество в атомной сфере
В соответствии с подписанными контрактами, российская сторона будет проектировать так называемый "ядерный остров" станции, а также поставит ключевое оборудование "ядерного острова" для новых блоков как Тяньваньской АЭС, так и АЭС "Сюйдапу". Пуск блока №7 Тяньваньской АЭС запланирован на 2026 год, блока №8 — на 2027 год. Пуск блоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2028 год, сообщил Росатом.

"Сегодня Россия и Китай являются лидерами мировой атомной энергетики. Подписанные соглашения являются лучшим подтверждением партнерских отношений с китайскими друзьями. Отмечу, что за долгое время сотрудничества с нашими давними и надежными партнерами – Агентством по атомной энергии КНР, Государственным энергетическим управлением КНР и китайской корпорацией CNNC, мы создали беспрецедентный уровень доверия", — отметил по итогам подписания Лихачев.

"Так, на Тяньваньской площадке у нас фактически выработан формат совместного проектирования и сооружения станции российскими и китайскими специалистами. Мы продолжаем совместно сооружать в Китае самые современные блоки поколения 3+, более того, сегодня договорились о начале сооружения энергоблоков ВВЭР-1200 на новой для нас площадке. У нас масштабные планы по развитию сотрудничества в атомной сфере, причем не только в области АЭС большой мощности", — добавил глава Росатома.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В Иране уверены, что Россия поддержит полное выполнение соглашения по атому
Лихачев сообщил журналистам, что финансировать строительство новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу" будет китайская сторона.

Тяньваньская атомная станция — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 состоялся в 2007 году. Ежегодно на первой очереди Тяньваньской АЭС вырабатывается свыше 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Весной этого года Россия передала Китаю в двухлетнюю гарантийную эксплуатацию новый энергоблок №3 этой АЭС, построенный в рекордно короткие сроки благодаря большому вкладу китайских специалистов. В нынешнем году должен состояться пуск энергоблока №4.

Реактор "быстрый" и мощный

Также стороны будут сотрудничать по сооружению китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR-600) установленной электрической мощностью 600 МВт. Подписаны соответствующее межправительственное соглашение и рамочный контракт. Российская сторона, имеющая большой практический опыт в создании и эксплуатации быстрых реакторов, будет задействована в части поставок конкретных элементов данного демонстрационного реактора, оказании услуг и поставок топлива. Проект реактора разрабатывает китайская сторона.

Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. В конце 2017 года Китай начал строительство реактора CFR-600.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Американские ПРО и сделка с Ираном: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин
Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах. Кроме того, Россия обладает уникальной, единственной действующей в мире экспериментальной базой для проведения исследований в обоснование надежности и безопасности проектов "быстрых" реакторов.

РФ и Китай уже имеют опыт партнерства по реакторам на быстрых нейтронах: в Китайском институте атомной энергии с участием России ранее был построен и в 2010 году пущен реактор CEFR (The China Experimental Fast Reactor) — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт.

Создание и эксплуатация CEFR имеет в Китае статус приоритетной государственной задачи. Этот реактор обеспечивает, в первую очередь, подготовку обслуживающего персонала и кадров атомной отрасли КНР для будущих промышленных "быстрых" реакторов.

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Росатоме рассказали о ходе испытаний нового российского топлива для АЭС
В прошлом году сообщалось, что Росатом ведет переговоры с Китаем о возможности участия Поднебесной в работе международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР.

Наконец, Москва и Пекин будут сотрудничать в поставках в Китай партии российских радионуклидных тепловых блоков (ТБ). Подписан контракт на поставку новой партии ТБ, которые являются элементами радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), для нужд китайской лунной программы.

Надежный партнер: почему Пекин ставит на Росатом

Подписание новых российско-китайских соглашений в области мирного атома придает Росатому статус особого партнера для Китая, считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Дело в том, что китайскому атомному рынку присуща очень высокая конкуренция: на нем представлены и французские, и американские, и российские технологии. Активно развивает свои компетенции в этой сфере и сам Китай. Интерес к Поднебесной объясняется большой емкостью рынка: к 2030 году на атомных станциях планируется производить от 120 до 150 гигаватт электроэнергии. То есть планируются гигантские объемы строительства. В настоящее время в стране строятся около двух десятков атомных энергоблоков", — сообщил Гутенев журналистам.

Балаковская АЭС. Архивное фото
© Фото : сайт Балаковской АЭС/Сергей Иванов
"Росатом" готов "омолодить" корпус российского ядерного реактора ВВЭР-1000
По его словам, расширение парка АЭС – часть большой стратегии Пекина по сокращению негативного влияния на окружающую среду угольной энергетики.

"Загрязнение воздуха является одной из самых серьезных экологических проблем в Китае, ежегодно на борьбу с ним тратится около 6% ВВП (по данным Всемирного банка). Власти КНР стараются использовать различные варианты в производстве электроэнергии для ухода от угольной зависимости, развивая возобновляемые источники. Но не все они настолько эффективны как АЭС. Так, по итогам 2016 года установленные мощности ветроэнергетики в стране составили 9,1% от всего парка энергогенерирующего оборудования, но в структуре производства электроэнергии их доля была равна лишь 4%", — пояснил Гутенев.

"Для масштабного развития китайской экономики нужны надежные и постоянные источники энергии, поэтому строительство новых АЭС будет продолжаться. Росатом проявил себя как надежный партнер в строительстве Тяньваньской АЭС, поэтому вполне закономерно, что китайская сторона захотела продолжить сотрудничество с нашими атомщиками и на прежней площадке, и на новой. Как известно, ранее о планах строить новый реактор на АЭС "Сюйдапу" заявляли американцы. Очевидно, что остро нуждающийся в скорейшем наращивании атомных мощностей Китай решил поставить на более сильного и выносливого игрока", — отметил Гутенев.

Пример общего успеха

Юбилейный X Международный форум «Атомэкспо 2018»
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лихачев рассказал на "Атомэкспо" о планах по развитию атомной энергетики
Российско-китайскую кооперацию в атомной сфере отличает большое разнообразие проектов, в свою очередь отметил советник президента группы компаний "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Без сомнения, главный такой проект – Тяньваньская АЭС, где уже более десяти лет успешно работают построенные Росатомом блоки 1 и 2, а строительство 3 и 4 энергоблоков ведется с опережением графика. Подписание соглашений о строительстве 7 и 8 блоков говорит о том, что китайская сторона по достоинству оценила российские технологии в атомной энергетике", — добавил Кабаков.

"Но сотрудничество не ограничивается только этим, пусть и большим проектом", — отмечает он. Во-первых, речь идет о поставках топлива для построенных российскими специалистами энергоблоков, во-вторых, Россия поставит комплектующие для изготовления топлива на площадке в Китае.

"В-третьих, Китай предоставляет Росатому новую площадку для строительства – это очень значимый шаг по расширению российской экспансии на китайском рынке. Важно то, что Китай готов платить из собственных средств, не занимая денег у партнеров или финансовых структур – это, как правило, гарантирует безотлагательную реализацию проектов в соответствии с запланированным графиком", — подчеркнул Кабаков.

Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Атомная энергетика стала драйвером устойчивого развития, заявил Кириенко
"В-четвертых, на китайский рынок идут российские медицинские и промышленные изотопы. В-пятых, Россия и Китай сотрудничают по тематике реакторов на быстрых нейтронах. В конце 2014 года в Китае был выведен на полную мощность экспериментальный реактор на быстрых нейтронах CEFR, планируется строительства с использованием российского оборудования демонстрационного реактора CFR-600. Китаю очень интересен наш опыт в этой области, поскольку у Росатома есть передовой опыт строительства и эксплуатации быстрых реакторов", — указывает эксперт.

Кроме того, Россия продолжит оказывать помощь Китаю в реализации лунной программы, для которой будут поставлены радионуклидные тепловые блоки, используемые в радиоизотопных термоэлектрических генераторах.

"На примере российско-китайских проектов мы видим, насколько многосторонним, взаимовыгодным и эффективным может быть сотрудничество в атомной сфере. Это как раз тот случай международного партнерства, которое приводит к общему успеху", — сказал Кабаков.

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