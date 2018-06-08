Россия и Нигерия определили места для двух новых АЭС

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти России и Нигерии выбрали два места, где в рамках соглашения будут построены две АЭС для этой страны, сообщил журналистам посол Нигерии в РФ Стив Дэвис Угба.

По его словам, Нигерия уже несколько лет сотрудничает с Росатомом. Как указал посол, стороны подписали соглашение о постройке двух АЭС на территории Нигерии.

"Сейчас прорабатываются технические аспекты — разработка плана, получение разрешений. Но в принципе мы подписали соглашение о разработке двух АЭС. Они уже выбрали места (для постройки)",- сказал Угба.

По его словам, одна АЭС будет располагаться на западе Нигерии, вторая — в южной части страны. "Так что оба места уже выбраны. То есть вопрос не в том, где будут построены АЭС, а когда они будут созданы", — добавил посол.