Росатом создает свой венчурный фонд в области высоких технологий

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создает свой венчурный фонд, направленный на развитие новых и перспективных технологий, вложит в него до 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении Росатома.

"Фонд сфокусируется на развитии новых направлений бизнеса, связанных с перспективными отраслями российской и мировой экономики. Ключевые направления включают в себя искусственный интеллект и иные цифровые решения в промышленности и сервисных приложениях, возобновляемая и "умная" энергетика, 3D-печать и новые материалы, системы развития умных и энергоэффективных городов". — говорится в сообщении.

Фонд создается в формате договора инвестиционного товарищества и открыт для привлечения соинвесторов, Росатом со своей стороны инвестирует в фонд до 3 миллиардов рублей, сообщили в госкорпорации. Предполагается, что инвестиции других участников увеличат объём вложений в фонд в 2-3 раза.

Основными объектами инвестиций станут компании ранней и посевной стадии, а также компании, вышедшие на стадию масштабирования роста.

Управляющую компанию фонда возглавит Евгений Кузнецов, экс-руководитель Российской венчурной компании.