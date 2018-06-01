Иордания обсуждает с Россией варианты продолжения проекта по большой АЭС

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Амман и Москва изучают варианты продолжения приостановленного проекта строительства с участием госкорпорации "Росатом" АЭС большой мощности на территории Иордании, сообщил министр планирования и международного сотрудничества королевства Имад аль-Фахури.
"Мы сотрудничали по поводу двух реакторов (большой АЭС — ред.), переговоры продвинулись, направление было на то, что мы с "Росатомом" будем совместно инвестировать и развивать (проект). Сейчас есть изменение в позиции в том плане, что "Росатом" предпочитает изменить форму договора. Проект был остановлен как совместный проект или совместная инвестиция, однако соглашение о межправительственном сотрудничестве Иордании и России (по этому проекту) продолжает действовать", — сказал министр.
Россия и Иордания в 2015 году подписали соглашение по строительству в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла 10 миллиардов долларов. Стороны обсуждали финансовую схему реализации проекта. Первоначально первый блок этой АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов.