Иордания обсуждает с Россией варианты продолжения проекта по большой АЭС

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Амман и Москва изучают варианты продолжения приостановленного проекта строительства с участием госкорпорации "Росатом" АЭС большой мощности на территории Иордании, сообщил министр планирования и международного сотрудничества королевства Имад аль-Фахури.

В конце мая ряд западных СМИ со ссылкой на источник в правительстве Иордании сообщил, что этот проект якобы прекращен, поскольку станет непосильной финансовой нагрузкой для Иордании. В те же дни Россия и Иордания подписали соглашение о развитии проекта строительства на иорданской территории атомного энергоблока малой мощности по российскому проекту.

"Мы сотрудничали по поводу двух реакторов (большой АЭС — ред.), переговоры продвинулись, направление было на то, что мы с "Росатомом" будем совместно инвестировать и развивать (проект). Сейчас есть изменение в позиции в том плане, что "Росатом" предпочитает изменить форму договора. Проект был остановлен как совместный проект или совместная инвестиция, однако соглашение о межправительственном сотрудничестве Иордании и России (по этому проекту) продолжает действовать", — сказал министр.

По его словам, рассматриваются возможности привлечения в проект инвесторов из других стран. "Одна из таких стран, которые мы рассматриваем, это, вероятно, Китай. Мы смотрим на альтернативы, но пока это на стадии обсуждения, пока нет никакого соглашения или какой-либо ясности на этот счет", — сказал он.

Россия и Иордания в 2015 году подписали соглашение по строительству в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла 10 миллиардов долларов. Стороны обсуждали финансовую схему реализации проекта. Первоначально первый блок этой АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов.