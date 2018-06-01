МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Исполнение соглашения между РФ и США по мирному атому заморожено, Москва надеется на восстановление всех форм сотрудничества в этой сфере, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с бывшим министром энергетики США Эрнестом Монисом, который сейчас является сопредседателем инициативы по снижению ядерной опасности.

"В период вашего пребывания на посту министра энергетики США было заключено межправительственное соглашение в 2013 году, которое сейчас называется соглашением "1-2-3", об основах взаимодействия в сфере мирного атома между РФ и США. К сожалению, с тех пор по независящим от нас причинам работа по исполнению этого соглашения, фактические контакты были заморожены", — сказал Лавров.

"Тем не менее, я надеюсь, что в вашем нынешнем качестве вы будете содействовать восстановлению нормальных форм сотрудничества в сфере ядерной энергетики между нашими странами", — подчеркнул он.

Лавров также высказал надежду, что Монис в ходе сегодняшней встречи даст оценки ситуации вокруг иранской ядерной программы.

В свою очередь Монис заявил, что надеется на восстановление духа прагматического сотрудничества между РФ и США, "который царил еще в 2015 год". "Я частный гражданин сейчас, я не представляю правительство, но я уверен, что мы можем найти пути, которые бы способствовали укреплению нашего диалога в ядерной сфере", — отметил он.