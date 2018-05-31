В Росатоме создали проект уникального ядерного энергоисточника для Арктики

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") разработали проект уникального компактного и экологически безопасного ядерного энергоисточника РИФМА, который предлагается использовать для обеспечения энергией объекты, расположенные в труднодоступных и удаленных районах российской арктической зоны, включая спецобъекты Минобороны.
Как отмечается в годовом отчете ФЭИ за 2017 год, размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации, задачу надежного и эффективного энергоснабжения автономных объектов в северной части России можно решить путем использования автономных, малогабаритных и безопасных ядерных энергоисточников электрической мощностью 10-500 киловатт, в том числе с применением так называемого выносного (внезонного) термофотовольтаического способа преобразования энергии – устройства для преобразования тепловой энергии в электрическую посредством фотоэлектрического эффекта.
В 2017 году была предложена общая компоновка такого энергоисточника РИФМА мощностью 100 киловатт, получены предварительные характеристики установки, отмечается в отчете.
В основе предложенной концепции лежит малогабаритный, размещаемый под землей, в толще грунта ядерный реактор бассейнового типа на низкообогащенном уране с водой под атмосферным давлением. Активная зона реактора охлаждается с помощью вертикально расположенных так называемых тепловых труб, внутри которых находится жидкометаллический теплоноситель литий.
Наружная боковая поверхность корпуса трубы в зоне конденсации теплоносителя излучает полученное тепло на термофотоэлементы. Благодаря фотоэффекту в них возникает электрический ток. Таким образом, часть тепловой энергии превращается в электрическую.
Как отмечается в отчете, для РИФМы предложены фотоэлементы на основе так называемых полупроводниковых гетероструктур, обеспечивающих эффективность преобразования энергии на уровне 12-17%. Реактор рассчитан на работу в автономном режиме в течение 10 лет, без постоянного технического обслуживания.