Росатом поможет "ядерным Lego" развивать программу "быстрых" реакторов КНР

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") на своей уникальной экспериментальной базе — так называемом комплексе быстрых физических стендов (БФС) выполнят работы по моделированию активной зоны китайского экспериментального ядерного реактора на быстрых нейтронах CEFR.

"В 2017 году были проведены подготовительные работы по заключению контракта с КНР на моделирование активной зоны китайского реактора CEFR на критическом стенде БФС-1, которые завершились подписанием контракта в январе 2018 года", — говорится в годовом отчете ФЭИ за 2017 год, размещенном в открытом доступе на сайте раскрытия корпоративной информации.

Комплекс быстрых физических стендов, включающий два так называемых критических стенда — БФС-1 и БФС-2, представляет собой экспериментальную базу для исследования физики реакторов на быстрых нейтронах. Как говорят атомщики, принцип создания на БФС детальных моделей быстрых реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego — из небольших элементов собираются большие композиции.

CEFR (The China Experimental Fast Reactor) — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт. Он построен в Китайском институте атомной энергии с участием России. Пуск реактора состоялся в 2010 году, на полную мощность он был впервые выведен в конце 2014 года.

Создание и эксплуатация CEFR имеет в Китае статус приоритетной государственной задачи. Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. CEFR обеспечивает, в первую очередь, подготовку обслуживающего персонала и кадров атомной отрасли КНР для будущих промышленных "быстрых" реакторов. В конце 2017 года Китай начал строительство своего демонстрационного "быстрого" реактора CFR-600 электрической мощностью 600 МВт.

Направление экспериментов, которые будут выполнены в ФЭИ по тематике CEFR, в отчете не указано. Реактор CEFR, как сообщалось, сейчас работает на урановом топливе, но в дальнейшем его планируется перевести на изготовленное в Китае смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо.

Для обоснования перевода реактора на новое топливо требуется получить надежные и точные экспериментальные данные по нейтронно-физическим характеристикам, которые можно получить на модели активной зоны. Решить эту задачу позволяет российский комплекс БФС.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Как отмечается в отчете, в январе 2017 года в ФЭИ завершилось выполнение последнего этапа работ по контракту с Корейским институтом атомной энергии (KAERI, Республика Корея) на экспериментальные исследования на БФС нейтронно-физических характеристик модели активной зоны первого корейского "быстрого" реактора PGSFR. Корейской стороне представлен итоговый отчет.

PGSFR (Prototype Gen-IV Sodium-cooled Fast Reactor) — прототипный реактор на быстрых нейтронах мощностью 150 МВт с натриевым теплоносителем, относимый к реакторным установкам четвертого поколения. Ранее сообщалось, что Республика Корея намерена построить этот реактор к 2028 году.