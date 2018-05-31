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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом поможет "ядерным Lego" развивать программу "быстрых" реакторов КНР

03:0331.05.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПавильон корпорации Росатом. Архивное фотоПавильон корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") на своей уникальной экспериментальной базе — так называемом комплексе быстрых физических стендов (БФС) выполнят работы по моделированию активной зоны китайского экспериментального ядерного реактора на быстрых нейтронах CEFR.

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"В 2017 году были проведены подготовительные работы по заключению контракта с КНР на моделирование активной зоны китайского реактора CEFR на критическом стенде БФС-1, которые завершились подписанием контракта в январе 2018 года", — говорится в годовом отчете ФЭИ за 2017 год, размещенном в открытом доступе на сайте раскрытия корпоративной информации.

Комплекс быстрых физических стендов, включающий два так называемых критических стенда — БФС-1 и БФС-2, представляет собой экспериментальную базу для исследования физики реакторов на быстрых нейтронах. Как говорят атомщики, принцип создания на БФС детальных моделей быстрых реакторов напоминает работу с детским конструктором Lego — из небольших элементов собираются большие композиции.

CEFR (The China Experimental Fast Reactor) — экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим натриевым теплоносителем тепловой мощностью 65 мегаватт и электрической мощностью 20 мегаватт. Он построен в Китайском институте атомной энергии с участием России. Пуск реактора состоялся в 2010 году, на полную мощность он был впервые выведен в конце 2014 года.

Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Создание и эксплуатация CEFR имеет в Китае статус приоритетной государственной задачи. Реакторы на быстрых нейтронах, как планируется, должны сыграть значительную роль в развитии атомной энергетики КНР. CEFR обеспечивает, в первую очередь, подготовку обслуживающего персонала и кадров атомной отрасли КНР для будущих промышленных "быстрых" реакторов. В конце 2017 года Китай начал строительство своего демонстрационного "быстрого" реактора CFR-600 электрической мощностью 600 МВт.

Направление экспериментов, которые будут выполнены в ФЭИ по тематике CEFR, в отчете не указано. Реактор CEFR, как сообщалось, сейчас работает на урановом топливе, но в дальнейшем его планируется перевести на изготовленное в Китае смешанное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо.

Для обоснования перевода реактора на новое топливо требуется получить надежные и точные экспериментальные данные по нейтронно-физическим характеристикам, которые можно получить на модели активной зоны. Решить эту задачу позволяет российский комплекс БФС.

Энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества. С их помощью можно будет замкнуть ядерный топливный цикл, в котором за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего" существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Как отмечается в отчете, в январе 2017 года в ФЭИ завершилось выполнение последнего этапа работ по контракту с Корейским институтом атомной энергии (KAERI, Республика Корея) на экспериментальные исследования на БФС нейтронно-физических характеристик модели активной зоны первого корейского "быстрого" реактора PGSFR. Корейской стороне представлен итоговый отчет.

PGSFR (Prototype Gen-IV Sodium-cooled Fast Reactor) — прототипный реактор на быстрых нейтронах мощностью 150 МВт с натриевым теплоносителем, относимый к реакторным установкам четвертого поколения. Ранее сообщалось, что Республика Корея намерена построить этот реактор к 2028 году.

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