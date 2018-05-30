ТАШКЕНТ, 30 мая — РИА Новости. Узбекистан предложил России построить АЭС в Навоийской области, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Президент и премьер (Узбекистана) нам сегодня назвали площадку в Навоийской области", — сказал Лихачев.

"Буквально днями мы выезжаем и начинаем сбор информации", — добавил он.

Лихачев отметил, что для реализации проекта строительства АЭС в Узбекистане должен быть создан государственный орган, который будет регулировать атомную отрасль в республике.

Ранее в четверг в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Лихачевым. На встрече стороны обсудили вопросы узбекско-российского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в частности, детали будущего проекта строительства АЭС, вопросы подготовки национальных кадров, создания национальной компании, которая будет отвечать за развитие проекта в стране и вопрос финансирования проекта.

В декабре 2017 года "Росатом" и правительство Узбекистана в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создает правовую основу для двустороннего взаимодействия между двумя странами в области мирного использования атомной энергии. Тогда же генеральный директор корпорации заявил, что "Росатом" предложил узбекской стороне построить в республике современную двухблочную АЭС в составе современных блоков поколения "три плюс" с реакторными установками ВВЭР-1200.