В Росатоме исследуют создание новой структуры атомной энергетики

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. АО "Концерн "Росэнергоатом" (оператор всех российских АЭС, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") запустил у себя комплексную программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на обоснование создания первого этапа так называемой двухкомпонентной ядерно-энергетической системы с замкнутым топливным циклом, которую планируется реализовать в атомной энергетике РФ.

Об этом говорится в годовом отчете "Росэнергоатома" за 2017 год, который опубликован в понедельник на сайте концерна.

В настоящее время в Росатоме идет подготовка новой стратегии развития атомной энергетики России. Сообщалось, что утверждены основные положения этой стратегии, и что в нынешнем году ожидается ее принятие целиком.

Базовым положением стратегии обозначен переход российской атомной энергетики к двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ).

В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

"В 2017 году в концерне введена в действие комплексная программа НИОКР в обоснование создания первого этапа двухкомпонентной ядерно-энергетической системы с замкнутым топливным циклом на основе тепловых реакторов (ВВЭР) и быстрых натриевых реакторов (БН, реакторы с жидкометаллическим натриевым теплоносителем — ред.) на 2017–2024 годы", — говорится в отчете.

В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.

Дальнейшим развитием технологии быстрых натриевых реакторов является разработка головного энергоблока БН большой мощности. На совместном заседании научно-технических советов (НТС) №1 и №8 Росатома в июле 2017 года были рассмотрены результаты технико-экономической оптимизации технического проекта реакторной установки БН-1200 электрической мощностью 1200 МВт и материалов энергоблока с реакторной установкой БН-1200.

В целом на НТС одобрены результаты работ по оптимизации технического проекта реакторной установки, турбоустановки и материалов проекта энергоблока с реакторной установкой БН-1200М, и в соответствии с рекомендациями НТС подготовлено техническое задание на реакторную установку БН-1200М, отмечается в отчете.

На площадке Белоярской АЭС создана базовая инфраструктура для начала сооружения энергоблока №5 с реакторной установкой БН-1200М, подготовлены основные документы для начала реализации этого проекта (инвестиционный замысел, декларация о намерениях, обоснования инвестиций, оценка воздействия на окружающую среду) и проведены общественные слушания по размещению энергоблока, говорится в отчете.