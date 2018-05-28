В Пакистане рассказали о планах увеличить выработку ядерной энергии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая — РИА Новости. Пакистан планирует к 2050 году увеличить выработку электроэнергии за счет использования ядерного топлива до 40 тысяч мегаватт, говорится в распространенном сообщении МИД страны.
Из сообщения следует, что страна намерена расширять сотрудничество с другими международными игроками в сфере производства ядерной энергии "в целях удовлетворения законных потребностей своего народа в социально-экономическом развитии".
"Обладая передовыми атомными технологиями, Пакистан стремится играть роль основного партнера в глобальном режиме нераспространения. Пакистан выразил желание присоединиться к многосторонним режимам экспортного контроля, а также подал заявку на членство в Группе ядерных поставщиков, основанное на принципе отсутствия дискриминации в отношении стран, не являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", — указано в сообщении пакистанского дипведомства.