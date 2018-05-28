В Пакистане рассказали о планах увеличить выработку ядерной энергии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мая — РИА Новости. Пакистан планирует к 2050 году увеличить выработку электроэнергии за счет использования ядерного топлива до 40 тысяч мегаватт, говорится в распространенном сообщении МИД страны.

"Будучи одной из наиболее пострадавших от воздействия климатических изменений стран, Пакистан планирует до 2050 года увеличить выработку электроэнергии до 40 тысяч мегаватт за счет использования ядерного топлива как (экологически) чистой и рентабельной альтернативы ископаемому топливу", — сказано в документе, опубликованном по случаю 20-летия проведения Пакистаном ядерных испытаний.

Из сообщения следует, что страна намерена расширять сотрудничество с другими международными игроками в сфере производства ядерной энергии "в целях удовлетворения законных потребностей своего народа в социально-экономическом развитии".

"Обладая передовыми атомными технологиями, Пакистан стремится играть роль основного партнера в глобальном режиме нераспространения. Пакистан выразил желание присоединиться к многосторонним режимам экспортного контроля, а также подал заявку на членство в Группе ядерных поставщиков, основанное на принципе отсутствия дискриминации в отношении стран, не являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", — указано в сообщении пакистанского дипведомства.