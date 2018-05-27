Иордания прекращает проект с Россией по строительству АЭС

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Иордания прекращает проект по строительству у себя с участием России атомной электростанции большой мощности из-за его высокой стоимости и намерена реализовать проект по сооружению атомных энергоблоков малой мощности, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в правительстве Иордании.

Как отмечается, проект АЭС большой мощности был бы обременительным для экономики Иордании. Теперь Иордания намерена построить у себя более дешевый атомный энергоблок малой, порядка 200 мегаватт, мощности.

Россия и Иордания в 2015 году подписали соглашение по строительству в Иордании первой в этой стране АЭС в составе двух энергоблоков общей мощностью две тысячи мегаватт. Стоимость проекта составляла 10 миллиардов долларов. Стороны обсуждали финансовую схему реализации проекта. Первоначально первый блок этой АЭС планировалось запустить в начале 2020-х годов.

"Росатом" и Иордания продолжают диалог по различным вариантам сотрудничества, не исключающий реакторы большой мощности", — говорится в комментарии "Росатома", который приводит агентство.

В четверг Комиссия по атомной энергии Иордании и компания Росатома "Русатом Оверсиз" подписали соглашение о развитии проекта по изучению возможности строительства в Иордании атомного энергетического блока малой мощности по российским технологиям.