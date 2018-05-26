"Росатом" подписал с Иорданией соглашение по проекту АЭС малой мощности

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Компания "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Комиссия по атомной энергии Иордании (КАЭИ) подписали соглашение о развитии проекта по изучению возможности строительства в Иордании атомного энергетического блока малой мощности по российским технологиям, сообщила КАЭИ.

Соглашение позволит сторонам провести совместное исследование возможности сооружение такого энергоблока.

Как сообщает иорданская сторона, проект строительства АЭС малой мощности представляется наиболее подходящим для запросов энергетического рынка, поэтому Иордания сосредоточится на этом проекте.

В конце 2017 года "Русатом Оверсиз" и КАЭИ подписали меморандум о взаимопонимании в области реакторов малой мощности. В соответствии с ним стороны тогда договорились о возможности проведения совместного технико-экономического обоснования для строительства реактора малой мощности российского проекта в Иордании.

Иордания планировала построить у себя АЭС большой мощности, но в последнее время ее интерес сосредоточился на атомных станциях малой мощности. По критериям МАГАТЭ, к малым атомным энергоблокам относятся блоки установленной электрической мощностью не выше 300 мегаватт.

В 2017 году КАЭИ и британская Rolls-Royce подписали меморандум, касающийся подготовки технико-экономического обоснования строительства в ближневосточном королевстве малых модульных реакторов, разрабатываемых Rolls-Royce.

Также сообщалось, что КАЭИ ведет переговоры с Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) о возможности строительства в Иордании высокотемпературного реактора с газовым охлаждением мощностью 220 мегаватт.