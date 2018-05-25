"Росатом" назвал дату начала строительства двух энергоблоков АЭС "Пакш"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Сооружение двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" в Венгрии (проект "Пакш-2") начнется в 2020 году, к сети их планируется подключить в 2026-2027 годах, сообщила госкорпорация "Росатом".

В пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение холдинга "Атомэнергомаш" с паросиловым подразделением компании GE Power об общих условиях работ при поставке вспомогательных систем для машинных залов двух новых энергоблоков АЭС "Пакш".

"Строительство двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения 3+ начнется в 2020 году. Новые энергоблоки будут подключены к сети в 2026-27 годах", — отмечается в сообщении по итогам подписания соглашения.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил РИА Новости, что в этом году госкорпорация должна сдать венгерскому заказчику все документы для получения лицензии на строительство "Пакша-2".

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