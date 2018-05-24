В Иране запустили после ремонта первый блок АЭС "Бушер"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Энергоблок №1 иранской АЭС "Бушер", построенный с участием России, прошел очередной плановый ремонт и вновь подключен к сети, сообщила пресс-служба компании "Русатом Сервис" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
Планово-предупредительный ремонт — профилактическая процедура, регулярно проводимая на всех энергоблоках атомных станций с целью предупреждения износа оборудования.
Специалистами из России на блоке №1 сейчас был выполнен, в частности, ремонт основного оборудования энергоблока — реактора, турбоагрегата, средний ремонт четырех главных циркуляционных насосных агрегатов. Также наряду с большим комплексом работ на оборудовании автоматизированной системы управления технологическими процессами и электрооборудовании был выполнен капитальный ремонт и эксплуатационный контроль металла парогенератора.
Первый энергоблок АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.
Блок №1 АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. Как отмечают специалисты, АЭС "Бушер" работает надежно и безопасно.