В Иране запустили после ремонта первый блок АЭС "Бушер"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Энергоблок №1 иранской АЭС "Бушер", построенный с участием России, прошел очередной плановый ремонт и вновь подключен к сети, сообщила пресс-служба компании "Русатом Сервис" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").

"АО "Русатом Сервис" в полном объеме выполнило свои обязательства по выполнению работ в рамках планово-предупредительного ремонта (ППР) энергоблока АЭС "Бушер-1", после чего 2 мая 2018 года последний был вновь подключен к сети энергосистемы", — говорится в сообщении.

Планово-предупредительный ремонт — профилактическая процедура, регулярно проводимая на всех энергоблоках атомных станций с целью предупреждения износа оборудования.

Специалистами из России на блоке №1 сейчас был выполнен, в частности, ремонт основного оборудования энергоблока — реактора, турбоагрегата, средний ремонт четырех главных циркуляционных насосных агрегатов. Также наряду с большим комплексом работ на оборудовании автоматизированной системы управления технологическими процессами и электрооборудовании был выполнен капитальный ремонт и эксплуатационный контроль металла парогенератора.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции с российской реакторной установкой ВВЭР-1000. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Блок №1 АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. Как отмечают специалисты, АЭС "Бушер" работает надежно и безопасно.