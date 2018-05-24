В Росатоме рассказали о ходе испытаний нового российского топлива для АЭС

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Испытания нового российского ядерного РЕМИКС-топлива на третьем энергоблоке Балаковской АЭС, начатые в 2016 году, идут по плану, с намеченным увеличением в перспективе количества испытываемого топлива, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Шутиков.
Разработанное в России ядерное РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) получают из неразделенной смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В выделенную смесь добавляют небольшое количество обогащенного урана. Таким образом, повторно используется не только плутоний, содержащийся в ОЯТ, но и невыгоревший уран-235. По мнению разработчиков этого топлива, такая технология при масштабном производственном использовании позволит в будущем снизить потребление природного урана в атомной энергетике.
Планируется, что в реакторе РЕМИКС-топливо пробудет не менее двух топливных кампаний — это около трех лет. Затем топливные сборки на рубеже 2020-х годов поступят на послереакторные исследования, по результатам которых будет приниматься решение о внедрении РЕМИКС-топлива на атомных станциях.
"Идет работа на продолжение испытаний уже большего числа топливных сборок, как это всегда происходит при внедрении нового топлива", — отметил Шутиков.