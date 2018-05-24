В Росатоме рассказали о ходе испытаний нового российского топлива для АЭС

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Испытания нового российского ядерного РЕМИКС-топлива на третьем энергоблоке Балаковской АЭС, начатые в 2016 году, идут по плану, с намеченным увеличением в перспективе количества испытываемого топлива, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Шутиков.

"Все нормально, все идет в плановом порядке", — сказал Шутиков в кулуарах проходящей в Москве международной научно-технической конференции Росэнергоатома.

Разработанное в России ядерное РЕМИКС-топливо (REMIX, от regenerated mixture) получают из неразделенной смеси регенерированного урана и плутония, которая образуется при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В выделенную смесь добавляют небольшое количество обогащенного урана. Таким образом, повторно используется не только плутоний, содержащийся в ОЯТ, но и невыгоревший уран-235. По мнению разработчиков этого топлива, такая технология при масштабном производственном использовании позволит в будущем снизить потребление природного урана в атомной энергетике.

Первые три топливные сборки с РЕМИКС-топливом в июле 2016 года были загружены в активную зону реактора ВВЭР-1000 энергоблока №3 Балаковской АЭС для ресурсных испытаний, которые должны подтвердить работоспособность нового топлива.

Планируется, что в реакторе РЕМИКС-топливо пробудет не менее двух топливных кампаний — это около трех лет. Затем топливные сборки на рубеже 2020-х годов поступят на послереакторные исследования, по результатам которых будет приниматься решение о внедрении РЕМИКС-топлива на атомных станциях.

"Идет работа на продолжение испытаний уже большего числа топливных сборок, как это всегда происходит при внедрении нового топлива", — отметил Шутиков.