Россия и Франция на подпишут документы о развитии сотрудничества по атому

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия и Франция планируют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписать документы по развитию сотрудничества в атомной энергетике, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Как сообщается, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров и ряд других топ-менеджеров "Росатома" и его дочерних предприятий примут участие в мероприятиях ПМЭФ-2018.

"В частности, запланировано участие Алексея Лихачёва в переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Ожидается, что по их итогам будет подписан ряд соглашений между госкорпорацией "Росатом" и Комиссариатом по атомной и возобновляемой энергетике Франции, а также российскими и французскими компаниями атомной отрасли", — говорится в сообщении.