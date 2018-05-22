Росатом намерен участвовать в тендере на постройку АЭС "Белене" в Болгарии

СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене" в Болгарии, сообщил глава компании Алексей Лихачев.

"Росатом в любом случае планирует в нем участвовать. Слово за болгарами", — сообщил журналистам Лихачев, отвечая на вопрос, будет ли Росатом участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене".

Как пояснил Лихачев, сейчас по этому вопросу ожидается решение болгарского парламента, который в 2012 году ввел мораторий на строительство станции.

В понедельник президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что возобновление проекта АЭС "Белене" предполагает и российское участие.

Ранее первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международной деятельности госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров на форуме "Атомэкспо-2018" сообщил журналистам, что Росатом готов помочь Болгарии построить АЭС "Белене".

История проекта "Белене"

В 2006 году российский "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) выиграл международный тендер на сооружение двух блоков АЭС "Белене". На станции планировалось установить российские реакторные установки ВВЭР-1000. Корпуса реакторов изготавливались на "Ижорских заводах" в Санкт-Петербурге.

В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен. В 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.

В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.

Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня 2016 года вынес решение, по которому НЭК должна была выплатить "Атомстройэкспорту" 601,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от срыва проекта АЭС "Белене". Судьи тогда отдельно указали, что вплоть до полного погашения всей суммы ущерба в пользу "Атомстройэкспорта" начисляется неустойка в 167 тысяч евро ежедневно. НЭК полностью выплатила компенсацию в начале декабря 2016 года.

В Болгарии обсуждается возможность строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах, то есть без участия государства и без госгарантий. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" предполагается выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.