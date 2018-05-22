Росатом намерен участвовать в тендере на постройку АЭС "Белене" в Болгарии

СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене" в Болгарии, сообщил глава компании Алексей Лихачев.
Как пояснил Лихачев, сейчас по этому вопросу ожидается решение болгарского парламента, который в 2012 году ввел мораторий на строительство станции.
В понедельник президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что возобновление проекта АЭС "Белене" предполагает и российское участие.
Ранее первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международной деятельности госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров на форуме "Атомэкспо-2018" сообщил журналистам, что Росатом готов помочь Болгарии построить АЭС "Белене".
История проекта "Белене"
В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен. В 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.
В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.
В Болгарии обсуждается возможность строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах, то есть без участия государства и без госгарантий. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" предполагается выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.