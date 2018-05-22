Минск раскритиковал заявление Вильнюса о манипулировании экспертами МАГАТЭ

МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что заявления литовских властей о способности Минска "манипулировать" экспертами МАГАТЭ, посещающими площадку строительства Белорусской АЭС, непрофессиональны и бездоказательны.

Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, это заявление министр сделал в Минске во время встречи с делегацией послов по особым поручениям по делам "Восточного партнерства" внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Словении, Венгрии, Словакии, Литвы, Великобритании, Австрии и Германии, а также главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин.

По словам Макея, вопреки заявлениям главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, Белоруссия полностью открыта к диалогу по тематике строительства Белорусской АЭС с профильными международными структурами и, прежде всего, МАГАТЭ.

"Утверждения о том, что Беларусь якобы способна "манипулировать" мнением наиболее авторитетной в мире организации в сфере безопасности объектов ядерной энергетики, бездоказательны и не свидетельствуют о высоком профессионализме их авторов", — приводит пресс-служба слова белорусского министра.

Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс ранее в интервью белорусскому порталу tut.by заявил, что "МАГАТЭ приезжает (с миссией на строящуюся БелАЭС – ред.) только тогда, когда ее приглашают, и показывают ей только то, что хотят, и эксперты делают вывод только о том сегменте, который им показали".

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.