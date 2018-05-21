СОЧИ, 21 мая – РИА Новости. Формальности по строительству пятого и шестого блоков АЭС "Куданкулам" завершены, сообщил по итогам российско-индийских переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже завершены все формальности по строительству пятого и шестого блоков АЭС "Куданкулам", работа вступает в практическую стадию… Говорили о дальнейших планах в сфере мирного использования ядерной энергии", — сообщил глава МИД РФ по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди в Сочи.

По словам главы МИД РФ, у индийской стороны "есть достаточно серьезные намерения активно участвовать в их реализации".

Лавров рассказал, что в плане высокотехнологичного сотрудничества стороны затронули темы космоса, авиастроения, автомобилестроения, фармацевтики, химической промышленности и т.д.

Строительство АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. Первый блок станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Второй блок в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.

Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).