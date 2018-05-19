Росатом до конца года попросит кабмин принять решение по ледоколу "Лидер"

МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Руководство ГК "Росатом" намерено до конца года просить правительство РФ принять решение о начале контрактации, сроков строительства и верфи, на которой будет простроен ледокол "Лидер" мощностью 120 мегаватт, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы планируем до конца года просить правительство принять решение о начале контрактации, определении сроков строительства и верфи, на которой этот проект будет реализован. По нашим расчетам, во второй половине 20-х годов нам не обойтись без ледокола нового качества, новой мощности – 120 мегаватт – это вполне адекватное решение для круглогодичного интенсивного использования Северного морского пути, надеюсь, что в ближайшее время правительство выйдет на эти решения", — сказал Лихачев.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола.