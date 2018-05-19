Островные страны проявляют интерес к российским плавучим атомным станциям

МУРМАНСК, 19 мая – РИА Новости. Островные государства, в том числе Юго-Восточной Азии, демонстрируют интерес к новой российской разработке – уникальной плавучей атомной электростанции, энергоблок которой прибыл в субботу в Мурманск, сообщил журналистам глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, первый плавучий атомный энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", который прибыл с Балтийского завода и встал у причальной стенки в Мурманске, где впоследствии будет загружен ядерным топливом, — это уникальная разработка российских ученых, не имеющая аналогов в мире.

"Это первый референтный образец мобильных источников атомной энергии средней мощности, спрос на который мы прогнозируем в ближайшие годы как весьма и весьма высокий. Большой интерес к такой компетенции демонстрируют все островные государства, где нельзя по определенным причинам создать мощную инфраструктуру передачи электроэнергии", — сказал Лихачев.

В частности, сообщил Лихачев, среди таких государств — Филиппины, Индонезия, ряд других регионов Юго-Восточной Азии. Кроме того, как отметил глава госкорпорации, интерес к таким компетенциям проявляют и страны на побережьях морей, океанов и заливов, поскольку на базе этой разработки может быть создана мощная опреснительная установка.

"Поэтому мы планируем в ближайшее время перейти к переговорам по конкретным поставкам, и в случае достижения результата будут загружены заказами достаточно большие мощности российского судостроения", — добавил Лихачев.

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" проекта 20870 — это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения.

Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать электрическую и тепловую энергию в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тысяч человек.

ПЭБ предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на плавучем энергоблоке отвечают всем требованиям МАГАТЭ и не несут угроз окружающей среде.