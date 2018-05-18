Юбилейный форум "Атомэкспо-2018": новые рекорды и технологии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Прошедший в Сочи юбилейный десятый международный ежегодный форум "Атомэкспо" — крупнейшая выставочная и деловая площадка в мировой атомной энергетике — вновь, по уже ставшей доброй традиции, переписал ряд своих рекордов. А гости форума смогли ознакомиться с новыми технологиями, которые развивает российская атомная отрасль.

Мероприятия "Атомэкспо-2018" были объединены девизом "Глобальное партнерство — общий успех". И участники форума обосновали необходимость взаимной кооперации для развития мирного атома в целях устойчивого развития.

Организатором "Атомэкспо-2018" выступала госкорпорация "Росатом", а генеральным информационным партнером форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Нынешний "Атомэкспо" побил сразу несколько своих рекордов. Первый — по числу стран, представители которых съехались в Сочи: сейчас их было 68 (для сравнения, в прошлом году на форуме было представлено 65 стран, в 2016 году – 55 государств, а в 2015 году – 48).

Второй рекорд касался размеров выставочной экспозиции: сейчас она размещалась на площади свыше 20 тысяч квадратных метров (в 2017 году было 12 тысяч "квадратов").

Выросло и число компаний-экспонентов: в нынешний раз их было 136 (в прошлом году – 120). А общее количество компаний-участников "Атомэкспо" превысило 600. В общей сложности в мероприятиях "Атомэкспо-2018" приняли участие более четырех тысяч делегатов и гостей. В пленарной сессии форума участвовал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Общая работа для устойчивого развития

Как отметил в приветствии участникам и гостям "Атомэкспо-2108" президент России Владимир Путин, за прошедшие годы форум, объединяющий руководителей крупных компаний, государственных структур, общественных организаций, ведущих экспертов из России и других государств, зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где на высоком профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы атомной отрасли.

В современных условиях развитие мировой экономики, сохранение природного баланса нашей планеты напрямую зависят от обеспечения доступа к стабильным и экологичным источникам энергии, прежде всего неуклонно растет спрос на энергоэффективные и безопасные ядерные технологии, подчеркнул Путин.

Россия традиционно является одним из лидеров в области развития атомной энергетики, в строительстве и эксплуатации инфраструктуры АЭС, в фундаментальных и прикладных исследованиях, добавил президент. "Этот потенциал необходимо укреплять, опираясь в том числе на широкое международное сотрудничество", — отметил Путин.

Приветствие главы государства зачитал на пленарной сессии "Атомэкспо-2018" первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, возглавлявший российскую атомную отрасль в 2005–2016 годах.

В своем выступлении Кириенко напомнил, что за последние десять лет в мире введено в эксплуатацию 52 новых атомных энергоблока, на стадии строительства находится еще 59 новых блоков в 17 странах мира, а суммарная мощность атомной генерации выросла за это время более чем на 23 гигаватта.

"Как минимум, это означает, что парк мировых АЭС за десять лет позволил предотвратить выброс в атмосферу около 20 миллиардов тонн углекислого газа", — сказал Кириенко. "Что еще более важно, за это время мы не стояли на месте, а развивались в будущее, создавали новые проекты и технологии, с которыми сейчас самое время выходить на всеобщее обозрение для обеспечения развития энергобаланса и современных экологических источников энергии", — добавил он.

По словам Кириенко, именно атомная энергетика позволяет обеспечить население доступной и притом экологически чистой энергией, дает импульс для развития новых технологий, науки, медицины, промышленности. "Атомная энергетика — это драйвер устойчивого развития", — резюмировал Кириенко.

При этом Кириенко назвал недопущение политизации атомной энергетики одним из главных факторов ее развития, которое также должно базироваться на безусловном приоритете ее безопасности и поддержке со стороны общества.

"А эти три условия создают важнейшее четвертое условие. Оно заключается в том, что какой бы большой ни была отдельно взятая страна, как бы она ни была развита с технологической точки зрения, или каким бы ни был объем потребления электроэнергии, атомная энергетика всегда больше рынка отдельно взятой страны, это всегда глобальный рынок", — добавил Кириенко. По его словам, поэтому развивать атомную энергетику можно только сообща в международной кооперации.

В свою очередь, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на пленарном заседании рассказал о своем видении путей развития атомной энергетики в ближайшем будущем.

"За десять лет, в ходе которых проводятся форумы "Атомэкспо", изменилась глобальная повестка. Мы видим повышение роли экологии в мировом политическом процессе. Мы видим усилия стран, выбравших путь зелёной энергетики и идущих по этому пути. И атомная энергетика, безусловно, становится неотъемлемой частью нового, "зеленого" энергобаланса, — сказал Лихачев.

По словам Лихачева, для выполнения Парижского соглашения по климату в мире надо ежегодно строить по 20 гигаватт атомных мощностей. "Это должно стать привычным делом. И это огромный вызов, он стоит перед Росатомом на уровне судьбоносного. Но я могу сделать сегодня вывод, что так же жестко он стоит перед всей мировой атомной отраслью", — сказал глава Росатома.

Для решения этой задачи необходимо объединение усилий разных стран и создание альянсов между ведущими игроками атомного рынка, добавил Лихачев.

Как привлечь "зеленые" деньги

В продолжение развития главной темы на форуме обсуждалось, как лучше выстраивать инвестиционные стратегии и решать вопросы финансирования объектов атомной отрасли как обязательных компонентов "зеленого" энергобаланса.

"Мы часто видим, что когда банки и фонды начинают рассуждать о "зеленых" деньгах, они почему-то говорят: ветер – да, солнце – да, а вот атом – пока мы что-то не поняли. Поэтому этот разрыв надо преодолевать", — отметил на брифинге первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международной деятельности Росатома Кирилл Комаров.

"И та цель, которую мы ставим перед собой, та работа, которую мы ведем, заключается в том, чтобы терпеливо, настойчиво объяснять государствам, финансовым институтам, что атомная энергетика такая же "зеленая", как ветер и солнце и имеет такие же шансы на финансирование", — добавил Комаров.

Что касается конкретных финансовых решений, которые применяет Росатом в своих комплексных инфраструктурных проектов, то их представил на форуме директор Росатома по финансам Илья Ребров. Он отметил, что успешный опыт привлечения финансовых партнеров в такие проекты Росатома, как, например, ветроэнергетика, Росатом может эффективно тиражировать и в других, более крупных проектах для диверсификации своего портфеля.

Премия за мирный атом

Особенностью нынешнего форума стала церемония награждения первых лауреатов новой международной премии Atomexpo Awards, профессиональной награды за вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества.

В конкурсе принимали участие компании и организации, участвовавшие в "Атомэкспо" за все время проведения форумов с 2009 года. Atomexpo Awards вручалась в пяти номинациях.

Обладателями премии стали: в номинации "Ядерные технологии для улучшения качества жизни" — проект "Конверсия производства молибдена-99" компании NTP Radioisotopes (ЮАР); в номинации "Инновации для будущего" — проект инновационной системы управления информацией Dassault Systems; в номинации "Развитие человеческого капитала" — проект компании Tecnatom (Испания) "Обучение с душой"; в номинации "Лучший старт" — проект строительства Белорусской АЭС; в номинации "Общественная приемлемость" — проект "Атом на колёсах в Индии", реализованный компанией Nuclear Power Corporation of India (NPCIL).

Стройки "Росатома" за рубежом

На форуме рассказывалось о том, каков к настоящему времени статус ряда зарубежных строек Росатома.

Так, по графику продвигается строительство Белорусской АЭС. "Мы ставили задачу, абсолютно реальную задачу уже к концу 2019 года пустить первый блок — не просто пустить, а к концу года выйти на проектную мощность и включить полностью в систему. И ровно через полгода, к 1 июля 2020 года, запустить второй блок", — сказал на пленарном заседании вице-премьер правительства Белоруссии Владимир Семашко.

При этом в Минске не исключают строительства второй очереди АЭС. "Общественное мнение Белоруссии за то, чтобы быть станции. И мы думаем, что это первые два (энергоблока), я думаю, что за этим последует через короткое время ещё два блока", — отметил Семашко на форуме.

Как рассказал в интервью РИА Новости на форуме президент инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE Валерий Лимаренко, вышла на финишную прямую подготовка к физическому пуску энергоблока №4 Тяньваньской АЭС в Китае – ожидается, что в третьем квартале этого года местный надзорный орган выдаст разрешение на загрузку ядерного топлива в реактор.

Идут полномасштабные работы на площадке второй очереди (блоки №№3 и 4) АЭС "Куданкулам" в Индии, где фактическое строительство началось в 2017 году, сообщил Лимаренко. К настоящему времени заказчику отгружено четыре судовые партии оборудования общим весом свыше 10 тысяч тонн, отметил он.

Что касается возведения второй очереди АЭС "Бушер" в Иране, то там сейчас в целях повышения ее сейсмобезопасности начаты работы по укреплению грунтов под будущими энергоблоками №№2 и 3, напомнил Лимаренко. При этом топ-менеджер дал высокую оценку иранским специалистам, выполняющим эти работы.

Высокими темпами сейчас строится новый городок для российских специалистов, которые будут заняты на строительстве "Бушера-2". "Ожидаем, что уже следующим летом первые российские специалисты заселятся в новые и благоустроенные дома, построенные иранскими строителями. Кроме того, в жилом городке будет вся необходимая социальная инфраструктура, а также места для занятий спортом и проведения досуга", — сообщил Лимаренко.

Хотя пока еще не началось основное строительство с участием России новых блоков АЭС "Пакш-2" в Венгрии, но Росатом уже разместил для местных компаний заказы на 900 миллионов евро, рассказал на брифинге Кирилл Комаров. По его словам, это "приличная сумма". Комаров напомнил, что в рамках проекта "Пакш-2" доля работ и услуг, предоставляемых венгерскими компаниями, должна составлять не менее 40%. Ранее Алексей Лихачев сообщил РИА Новости, что в этом году Росатом должен сдать венгерскому заказчику все документы для получения лицензии на строительство "Пакша-2".

Комаров также рассказал журналистам, что Росатом готов помочь Болгарии построить АЭС "Белене". Он назвал очень хорошей новостью сообщения о том, что София намерена вернуться к сооружению этой атомной станции.

"Мы всегда будем готовы помочь (Болгарии) в реализации этого проекта. Мы считаем, что между нами на сегодняшний день нет никаких конфликтных историй, наши отношения развиваются прекрасно", — сказал Комаров.

Новые топливные технологии

Помимо обновления своих рекордов, еще одной неписаной традицией форумов "Атомэкспо" является презентация на них новых технологий, создаваемых в отечественной атомной отрасли.

В этот раз гости форума могли узнать о разработках так называемого толерантного ядерного топлива, которое, как считается, поможет предотвращать на АЭС аварии, подобные фукусимской.

Как сообщила на брифинге для журналистов президент топливной компании ТВЭЛ Наталья Никипелова, сейчас под эгидой ТВЭЛ идут работы по четырем перспективным видам толерантного ядерного топлива. "В конце 2019 года, после проведения реакторных испытаний, я думаю, мы остановимся не на одном, а на двух направлениях, которые будем предлагать рынку", — сказала Никипелова. По ее словам, в нынешнем году опытная партия топливных элементов будет установлена в реакторе МИР в Научно-исследовательском институте атомных реакторов в Димитровграде.

Никипелова рассказала и об интересе, который проявляют к этим российским разработкам потенциальные зарубежные потребители. В целом, как отметила глава ТВЭЛ, на брифинге, запросы на поставки толерантного топлива, через 4-5 лет станут обязательной составляющей контрактов на поставки топлива для атомных станций.

Работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel, ATF) в настоящее время активно идут в мире, стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался.

Практически сразу после этой аварии в странах с развитой атомной энергетикой активизировались разработки по предотвращению возможности возникновения пароциркониевой реакции, в том числе благодаря применению различных комбинаций оболочек твэлов и их начинки — собственно топливных композиций на основе урана. По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.

"Ядерное" лечение рака

В ходе "Атомэкспо-2018" стало известно о старте в России доклинических испытаний препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени.

"Доклинические испытания начаты. Они идут на базе Медицинского радиологического научного центра имени Цыба. Года через два планируется начать и клинические испытания", — сообщил РИА Новости директор Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск, Калужская область, входит в научный дивизион Росатома) Андрей Говердовский.

В России ежегодно диагностируется около 7 тысяч случаев первичного рака печени и 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак печени практически не поддается ей. Поэтому предлагается использовать микросферы с иттрием-90, которые "застревают" в пределах сосудистой сети опухолей и поэтому обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.

Ранее в интервью РИА Новости Говердовский отметил, что производство радиофармацевтических препаратов на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 для лечения рака печени будет в ближайшие годы приоритетным ядерно-медицинским проектом для ФЭИ.

Почти как человек

Участники форума в прямом смысле не проходили стенда предприятия РосРАО, где высился уникальный человекообразный робот, который может действовать в радиационных полях при работах с радиоактивными отходами (РАО).

Как пояснили РИА Новости в РосРАО, предприятие разработало этот мобильный роботизированный манипулятор антропоморфного типа в сотрудничестве с индустриальными партнерами.

Робот копирует движение рук оператора и позволяет работать на удалении до сотни метров от него. Таким образом, обеспечивается минимизация дозовой нагрузки на производственный персонал при проведении работ с радиоактивными отходами, а также при выводе из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов.

Причем робот уже прошел "боевое крещение": он был протестирован при извлечении низкоактивных РАО из хранилищ радиоактивных отходов в северо-западном филиале РосРАО. Планируется, что в течение этого года робот будет использован при выполнении мероприятий в рамках гособоронзаказа на производственной площадке РосРАО на Дальнем Востоке.

Научные мегапроекты

Одним из основных мероприятий "Атомэкспо-2018" был круглый стол, посвященный международному сотрудничеству в атомной науке. На мероприятии речь шла, в частности, о проекте международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России уникального, самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, и проекте по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР.

Как сообщил журналистам специальный представитель Росатома по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков, правовую базу для работы международного консорциума на базе реактора МБИР предстоит создать осенью нынешнего года.

"Схема зарубежного участия в проекте МБИР к настоящему времени выбрана и согласована, создан соответствующий консультационный совет. Юридическое оформление этой схемы может занять несколько месяцев", — сказал Першуков. По его словам, участники консорциума договорились, что к осени нынешнего года должно быть подписаны ключевые условия участия (term sheet), в котором определяются научные программы стран и компаний и финансовые принципы их участия в проекте МБИР.

Першуков также сообщил, что, как ожидается, в течение двух лет проект МБИР получит в России статус "меганаучного". Ранее Першуков говорил РИА Новости, что этот статус в значительной степени поможет реализации проекта МБИР, что, в свою очередь обеспечит сохранение Россией мирового лидерства в области предоставления услуг по выполнению исследований на реакторах на быстрых нейтронах.

Реактор МБИР мощностью 150 МВт строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Считается, что создание этого реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.

Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.

Что касается хода строительства корпуса реактора МБИР на мощностях холдинга Росатома "Атомэнергомаш", то, как сообщил в интервью РИА Новости на "Атомэкспо-2018" генеральный директор "Атомэнергомаша" Андрей Никипелов, отгрузка в НИИАР элементов корпуса завершится в начале 2019 года.

Прогресс в международном проекте по строительству термоядерного реактора ИТЭР на форуме отметил директор российского Агентства ИТЭР Анатолий Красильников.

"В последнее время линия реализации проекта стала близкой к запланированным срокам. Есть небольшое отставание, но оно не принципиальное, не такое, как было ранее", — сказал Красильников журналистам. По его словам, большинство зданий ИТЭР уже построено, сейчас строится экспериментальный зал.

"Мы прошли экватор по сооружению машины. Проект прошел, я считаю, точку невозврата. Теперь остановить проект, с моей точки зрения, нельзя", — отметил Красильников. И если какая-то страна вдруг решит выйти из проекта, то термоядерный реактор все равно будет достроен, добавил он.

Реактор ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) строится рядом с исследовательским центром Кадараш на юге Франции. Это будет первая крупномасштабная попытка продемонстрировать возможность использования термоядерной реакции для получения энергии в промышленных масштабах. В случае успеха проекта ИТЭР, человечество сможет рассчитывать на обладание практически неисчерпаемым источником энергии.

"Цифра" для атома

Весомую часть программы "Атомэкспо-2018" занимала тема применения цифровых технологий в атомной отрасли. Так, о "цифровом шаблоне" – новом направлении работы, которое призвано повысить эффективность эксплуатации АЭС, сообщил на форуме директор департамента информационных технологий концерна "Росэнергоатом" Олег Шальнов. По его словам, к 2019 году Росэнергоатом должен завершить внедрение систем по информационным технологиям на всех 35 действующих в России энергоблоках АЭС.

Также участники форума смогли узнать о планах по созданию Росэнергоатомом центров обработки данных в России. Сейчас такой ЦОД "Менделеев" строится в районе Калининской АЭС. И, как рассказал замгендиректора Росэнергоатома Сергей Мигалин, концерн решил построить еще два таких объекта – на базе Кольской АЭС и в Ангарске (Иркутская область). Кроме того, изучается возможность и возведения дата-центров за рубежом.

"Цифровой" гордостью Росатома можно по праву считать собственную платформу Multi-D, созданную под эгидой группы компаний ASE. На форуме речь шла о возможностях применения этой разработки для реализации любых видов сложных капитальных проектов, не только АЭС, и управления их жизненными циклами.

Как рассказал в интервью РИА Новости глава группы ASE Валерий Лимаренко, сейчас прорабатывается возможность внедрения элементов Multi-D в проектах целого ряда крупных российских компаний, а параллельно ASE активно участвует в программе создания единого цифрового портфеля продуктов Росатома, в который войдут основные модули технологии Multi-D. Что касается работы за рубежом, то в основные контракты ASE входит создание системы управления информацией Multi-D IMS, а также обеспечение работы всех участников проекта в едином информационном пространстве.

Показательным примером интереса к российской разработке стал заключенный ASE в 2017 году с французской Electricite de France контракт на реализацию пилотного проекта по внедрению технологии Multi-D.

"В рамках пилотного проекта EdF впервые применяет решение Multi-D на одном из своих атомных блоков. Задача пилотного проекта — отработка элементов технологии Multi-D на реальных данных выбранного объекта, далее рассматривается возможность масштабирования подхода на последующие объекты", — отметил Лимаренко.

Цифровые технологии Росатома помогут развитию и жилищно-коммунального хозяйства. АО "ОТЭК" (дивизион Росатома и отраслевой интегратор направления "Умный город") заключил на "Атомэкспо-2018" с крупнейшими российскими банками — Газпромбанком, Сбербанком и Совкомбанком соглашения о партнерстве по созданию, реконструкции, а также повышению эффективности управления объектами ЖКХ в городах Росатома.

Направление "Умный город" подразумевает цифровую модернизацию систем жизнеобеспечения и создание цифровой городской инфраструктуры, обеспечивающей эффективное использование ресурсов и управление всеми системами из единого центра. Четыре "атомных" города – Сосновый Бор, Саров, Новоуральск и Глазов ранее вошли в перечень пилотных городов для внедрения комплекса мероприятий "Умный город" Минстроя РФ.

Новые соглашения и контракты

В целом, "копилка" Росатома пополнилась на "Атомэкспо-2018" солидным количеством – почти четырьмя десятками — соглашений по разным направлениям.

В числе основных договоренностей – межведомственные соглашения с Суданом и Чили, а также заявление о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития применительно к использованию атомной энергии в мирных целях.

Одним из главных событий форума стало подписание контракта на проектирование и строительство в Замбии центра ядерной науки и технологий.

Центр будет расположен в 10 километрах от столицы Замбии Лусаки. В состав центра войдут исследовательская ядерная установка на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 мегаватт, лабораторный комплекс, многоцелевой центр облучения и центр ядерной медицины на базе циклотрона. Проект будет реализовываться в несколько этапов в течение 3-6 лет с момента начала работ по контракту. Планируется, что центр обеспечит самое широкое применение радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и будет способствовать технологическому развитию Замбии.

Целый набор соглашений был подписан в области строительства центров облучения за рубежом. Комапния "Русатом Хэлскеа" и иранская Shar Parto Iranian договорились о создании сети центров облучения в ИРИ. Планируемые к сооружению центры обработки на базе ускорителей электронов и гамма-установки позволят оказывать коммерческие услуги по стерилизации как фармацевтической, косметической и медицинской, так и пищевой продукции.

Также заключены соглашения о реализации проектов по созданию центров облучения в Бразилии, Малайзии и на Филиппинах. Наконец, облучательные технологии Росатома будут применены и на Кубе – с этой страной заключен соответствующий меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнёрстве.

Росатом развивает партнерство с американской General Electric: "Атомэнергомаш" и GE подписали меморандум о взаимопонимании в области внедрения цифровых технологий в производстве. Планируется, что стороны разработают "дорожную карту" цифровых преобразований. на заводе "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область). Перспективы сотрудничества между российской госкорпорацией и германской Oerlikon в области 3D-печати будут проработаны на основе соглашения, которое заключили отраслевой интегратор по аддитивным технологиям "РусАТ" и "Оерликон Россия".

Возможность строительства с участием Росатома ветропарков в Саудовской Аравии теперь подкреплена меморандумом, который заключили Rosatom MENA (региональный центр Росатома на Ближнем Востоке и в Северной Африки) и саудовская Sumou HoldingCompany — одна из крупнейших компаний в мире, специализирующихся на реализации проектов в области энергетики и строительства.

Росатом поможет Испании выводить из эксплуатации атомные объекты и реабилитировать радиационно-загрязненные территории – меморандум на сей счет подписали АО "Техснабэкспорт" и испанская IDOM.

"Росэнергоатом" и Белорусская АЭС подписали рамочное соглашение о научно-техническом сотрудничестве. А научный дивизион Росатома заключил меморандум с Казахстаном, в соответствии с которым стороны будут развивать взаимное партнерство во многих направлениях — в том числе, в проведении испытаний топлива для исследовательских реакторов, совместных исследованиях в области радиационного материаловедения и технологии получения новых материалов, в переработке отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов.