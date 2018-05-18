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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом ведет разработки по тяжелометаллическим реакторам для военных

03:0318.05.2018
(обновлено: 03:09 18.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фотоЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли ведут разработки в области ядерных реакторов с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем в оборонных целях, следует из материалов годового отчета предприятия госкорпорации "Росатом" АО "ОКБ "Гидропресс" (Подольск, Московская область).

Посетители у стенда государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Реакторные установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем: выполнялись работы в рамках государственного оборонного заказа", — говорится в отчете за 2017 год, размещенном в открытом доступе на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Речь идет о проектно-конструкторских, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Подробности не раскрываются.

К тяжелому жидкометаллическому теплоносителю (ТЖМТ) относятся свинец или сплав свинца с висмутом. Отечественная атомная отрасль накопила уникальный опыт работы создания реакторов на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым охлаждением для атомных подводных лодок. Венцом этих разработок были ядерные энергетические установки для самых скоростных и маневренных советских АПЛ проекта 705 и 705К, известных за рубежом под названием "Альфа", и записанных в книгу рекордов Гиннеса за свои скоростные показатели.

Реакторы этих субмарин были малогабаритными с большой плотностью объёмного энерговыделения (иначе говоря, имелась возможность получения больших мощностей при малых размерах реакторной установки). Еще одной особенностью проектов 705 и 705К были их полная автоматизация, комплексная автоматизация управления и подводной лодкой, и энергетической установкой.

Стенд Госкорпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С 1977 по 1981 год ВМФ СССР флоту было передано шесть АПЛ 705-го проекта. В 1990-х годах они были выведены из состава флота, прослужив существенно меньше того срока, на который были рассчитаны.

В рамках конверсии реакторной свинцово-висмутовой ТЖМТ-технологии, освоенной применительно к АПЛ, в "Гидропрессе" были разработаны проекты реакторных установок на быстрых нейтронах малой мощности типа СВБР (свинцово-висмутовый быстрый реактор) для создания атомных энергоисточников гражданского назначения. Сейчас реализуется проект реакторной установки СВБР-100 – это инновационный модульный реактор малой мощности для многоцелевого применения. Кроме того, как следует из годового отчета "Гидропресса" за 2016 год, предприятие завершило выполнение работ по проекту СВИР (свинцово-висмутовый интегральный реактор). Это реакторная установка малой мощности для погружного энергомодуля, предназначенного для обслуживания и энергообеспечения комплекса технических средств подводно-подледного обустройства нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе.

Как предполагается на ряде информационных ресурсов, реакторные установки с тяжелометаллическим свинцово-висмутовым теплоносителем могут быть использованы на российских беспилотных боевых подводных аппаратах.

"ОКБ "Гидропресс" имеет статус главного конструктора реакторных установок с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР и реакторами на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем.

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