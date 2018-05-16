"Росатом" приступил к масштабной стройке второй очереди АЭС "Куданкулам"

СОЧИ, 16 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" развернула полномасштабные работы по строительству с участием России второй очереди (энергоблоков 3 и 4) АЭС "Куданкулам" в Индии, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума "Атомэкспо-2018" президент инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

Он отметил, что фактическое начало строительства (заливка "первого бетона") третьего блока состоялось в июне 2017 года, а четвертого блока — в октябре прошлого года.

"В настоящее время на площадке АЭС развернуты и полномасштабно ведутся строительно-монтажные работы по основному и вспомогательному зданиям реакторного отделения и зданию турбинного отделения, а также земляные работы по большинству титульных зданий и коммуникационных тоннелей площадки второй очереди, и гидросооружений водозабора", — сказал Лимаренко.

"Выпуск рабочей документации ведется в соответствии с контрактным графиком. К настоящему времени заказчику отгружено четыре судовые партии оборудования общим весом около 10,3 тысячи тонн", — отметил он.

Строительство АЭС "Куданкулам" — крупнейший объект российско-индийского экономического сотрудничества. Первый блок станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Второй блок в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.

Генеральный подрядчик (в части инжиниринга, поставки оборудования и технического содействия) — АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик — АО "Атомэнергопроект" (обе компании входят в группу ASE).