"Росатом" разместил в Венгрии заказы на 900 миллионов евро

СОЧИ, 15 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" уже разместила заказы на 900 миллионов евро для венгерских компаний в рамках проекта строительства АЭС "Пакш-2", сообщил первый заместитель главы Росатома Кирилл комаров.

"Уже на 900 миллионов евро мы разместили заказов у венгерских компаний", — сказал Комаров журналистам на форуме "Атомэкспо-2018".

Он отметил, что уже сейчас, когда строительство новых атомных блоков еще не началось, это "приличная сумма". Комаров напомнил, что в рамках проекта "Пакш-2" доля работ и услуг, предоставляемых венгерскими компаниями, должна составлять не менее 40%.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.