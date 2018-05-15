Росатом готов помочь Болгарии построить АЭС "Белене"

СОЧИ, 15 мая — РИА Новости. Росатом готов помочь Болгарии в строительстве АЭС "Белене", если София примет решение об этом, сказал первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров журналистам на форуме "Атомэкспо-2018".

"Мы всегда будем готовы помочь (Болгарии) в реализации этого проекта", — сказал Комаров.

"Мы считаем, что между нами на сегодняшний день нет никаких конфликтных историй, наши отношения развиваются прекрасно", — добавил он.

Комаров также назвал "очень хорошей новостью" сообщения о том, что Болгария намерена вернуться к строительству АЭС "Белене".

История проекта "Белене"

В 2006 году российский "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом") выиграл международный тендер на сооружение двух блоков АЭС "Белене". На станции планировалось установить российские реакторные установки ВВЭР-1000. Корпуса реакторов изготавливались на "Ижорских заводах" в Санкт-Петербурге.

В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект АЭС "Белене" был заморожен. В 2010 году стороны подписали меморандум о создании проектной компании по строительству "Белене", которая удовлетворяла новым требованиям болгарского правительства.

В 2011 году "Атомстройэкспорт", который к тому времени уже понес существенные затраты на проектирование "Белене" и лицензирование проекта, подготовку площадки (в том числе демонтаж старых конструкций) и заказ оборудования длинного цикла изготовления, обратился с иском в международный арбитраж.

Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве 14 июня 2016 года вынес решение, по которому НЭК должна была выплатить "Атомстройэкспорту" 601,6 миллиона евро в качестве компенсации за ущерб от срыва проекта АЭС "Белене". Судьи тогда отдельно указали, что вплоть до полного погашения всей суммы ущерба в пользу "Атомстройэкспорта" начисляется неустойка в 167 тысяч евро ежедневно. НЭК полностью выплатила компенсацию в начале декабря 2016 года.

Сейчас в Болгарии идет обсуждение возможности строительства АЭС "Белене" на рыночных принципах, то есть без участия государства и без госгарантий. Сообщалось, что активы АЭС "Белене" намечено выделить в самостоятельную компанию, которая будет предложена для приватизации.