Технологии Росатома помогут обеззараживать косметику в Бразилии радиацией

СОЧИ, 15 мая — РИА Новости. Компания "Русатом Хэлскеа" (управляющая компания госкорпорации "Росатом", отвечающая за развитие ядерной медицины и технологии радиационной обработки) и бразильская компания CK3 во вторник на форуме "Атомэкспо-2018" подписали соглашение по созданию центра облучения в Бразилии.

В основе соглашения лежит проект создания проектной компании в форме совместного предприятия, которое будет использовать российские технологии на базе ускорителей электронов и рентгеновских лучей для стерилизации фармацевтической, косметической и медицинской продукции в Бразилии.

"Наше совместное предприятие представляет собой привлекательную альтернативу для бразильского рынка, чьи решения учитывают воздействие на окружающую среду. В отличие от других методов стерилизации, ускорители электронов и рентгеновских лучей не создают токсичных отходов", – пояснил генеральный директор СК3 Рафаэль Гигер.

"Мы видим большой потенциал бразильского рынка радиационной стерилизации медицинских изделий. Применение радиационных технологий в сфере здравоохранения Бразилии позволяет существенно повысить безопасность и качество предоставляемых товаров и услуг. С помощью радиационной обработки можно эффективно стерилизовать большие объемы медицинских изделий. Продукция, обработанная данным методом, также позволит повысить экспортный потенциал бразильских компаний, занятых в сфере производства товаров для медицины", – в свою очередь отметил глава "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").