Отгрузка корпуса научного реактора МБИР завершится в начале 2019 года

СОЧИ, 15 мая — РИА Новости. Отгрузка заказчику элементов корпуса самого мощного в мире исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который будет построен в России, завершится в начале 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Атомэкспо-2018" генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации "Росатом" Андрей Никипелов.

Он напомнил, что в создании корпуса реактора МБИР задействованы предприятия "Атомэнергомаша" — волгодонский "Атоммаш", "Петрозаводскмаш", а также Литейный завод "Петрозаводскмаш", участвовавший в изготовлении крупногабаритных отливок.

"Сегодня основные работы идут на "Атоммаше". Нижний полукорпус изделия уже собран. Верхний — готовится к завершающему этапу сборки и сварки. В планах текущего года контрольная сборка корпуса реактора и завершение изготовления основного перечня оборудования. Корпус МБИР состоит из нескольких элементов. Их отгрузка начнется в конце 2018 и завершится в первых месяцах 2019 года", — сказал Никипелов.

Реактор МБИР мощностью 150 МВт строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз. На базе МБИР будет создан международный центр исследований.

Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

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