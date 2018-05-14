Лихачев надеется, что строительство АЭС в Иране не попадет под санкции США

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев надеется, что строительство АЭС в Иране не подпадает под санкции США, вышедших из ядерной сделки с Тегераном.

"Исходим из того, что сотрудничество в сфере мирного атома, в том числе в строительстве атомных станций, не подпадает под санкционную политику", — сказал глава Лихачев журналистам на форуме "Атомэкспо-2018" в Сочи. Так он ответил на вопрос, как повлияет решение США о выходе из ядерной сделки по Ирану на строительство Россией новых блоков АЭС "Бушер".

Согласно договоренностям в рамках СВПД, завод по обогащению урана в Фордо будет перестроен на выпуск стабильных (нерадиоактивных) изотопов. Перепрофилирование газоцентрифужного завода в Фордо проходит при участии специалистов госкорпорации "Росатом".

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

