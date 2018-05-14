Росатом разработает безопасное ядерное топливо

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ рассчитывает на рубеже 2020-х годов выбрать для дальнейшего внедрения два типа созданного у себя так называемого толерантного ядерного топлива, которое, как считается, поможет предотвращать аварии, подобные фукусимской, сообщила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова в понедельник на форуме "Атомэкспо-2018".
Работы по созданию устойчивого к авариям толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel, ATF) в настоящее время активно идут в мире, стимулом к этому стала авария на японской АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года. Тогда после цунами, вызванного мощным землетрясением, обесточились энергоблоки станции, прекратилась подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов, произошел перегрев ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов (твэлов) возникла так называемая пароциркониевая реакция, сопровождавшаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, который взорвался.
Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").