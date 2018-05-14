Глава Минэнерго Египта обсудил с "Росатомом" строительство АЭС

КАИР, 14 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер обсудил проект строительства первой в Египте атомной электростанции эд-Дабаа с представителями российской госкорпорации "Росатом" в ходе встреч в рамках Х Международного форума "АТОМЭКСПО-2018" в Сочи, пишет египетская газета "Аль-Ахрам".

"Мухаммед Шакер провел ряд встреч с представителями российской компании "Росатом" и обсудил координационные шаги по началу строительства станции эд-Дабаа, включая логистическую поддержку и начало закладки фундамента первого атомного реактора", — говорится в сообщении газеты.

Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены в Египте по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями. Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в Каире. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в декабре прошлого года сообщал, что строительство всех четырех блоков АЭС в Египте планируется завершить к 2028-2029 годам, объем финансирования составит до 21 миллиарда долларов.

Форум "Атомэкспо", ежегодно проходящий в России с 2009 года, — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2018" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня".