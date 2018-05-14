МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников десятого международного форума "Атомэкспо" и назвал его авторитетной площадкой обсуждения проблем атомной отрасли.

"Приветствую вас по случаю открытия десятого, юбилейного Международного форума "Атомэкспо". За прошедшие годы ваш форум, объединяющий руководителей крупных компаний, государственных структур, общественных организаций, ведущих экспертов из России и других государств, зарекомендовал себя авторитетной площадкой, где на высоком профессиональном уровне обсуждаются актуальные проблемы атомной отрасли", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил Путин, в современных условиях развитие мировой экономики, сохранение природного баланса планеты напрямую зависят от обеспечения доступа к стабильным и экологичным источникам энергии. Прежде всего, неуклонно растёт спрос на энергоэффективные и безопасные ядерные технологии, добавил он. Россия традиционно является одним из лидеров в развитии атомной энергетики, в строительстве и эксплуатации инфраструктуры АЭС, в фундаментальных и прикладных исследованиях, и этот потенциал, по словам Путина, необходимо укреплять, опираясь, в том числе, на широкое международное сотрудничество.

"Уверен, что ваш форум, проходящий под девизом "Глобальное партнёрство – общий успех", будет содействовать выработке консолидированных подходов к вопросам использования мирного атома, запуску совместных перспективных проектов в этой важной сфере. Желаю вам конструктивного, взаимополезного общения", — добавил Путин.

"Атомэкспо" — крупнейшая выставочная и деловая площадка в мировой атомной энергетике. Участники форума, представляющие многие страны и ведущие компании, в течение трех дней в главном сочинском медиацентре обсудят современное состояние атомной отрасли, а также наметят тренды ее дальнейшего развития.

Организатор "Атомэкспо-2018" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").

Ожидается, что в работе "Атомэкспо-2018" примут участие более 2 тысяч представителей зарубежных компаний. Форум планируют посетить представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (NEA/OECD), Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (КАЭ, Франция).

Особенностью нынешнего форума станет церемония награждения первых лауреатов новой международной премии Atomexpo Awards, профессиональной награды за вклад в развитие атомной отрасли и использование атомной энергии для блага человечества.