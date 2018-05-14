В Сочи открылся юбилейный форум по атомной энергетике "Атомэкспо"

СОЧИ, 14 мая – РИА Новости. Юбилейный, десятый, международный ежегодный форум "Атомэкспо" — крупнейшая выставочная и деловая площадка в мировой атомной энергетике — открылся в понедельник в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

На церемонии открытия генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что цель форума — "сделать новый смелый шаг вперед в развитии всех ядерных компетенций в мировой атомной отрасли".

По словам Лихачева, на сочинской земле, которая "дышит рекордными олимпийскими достижениями", найдется место и для новых прорывных решений в атомной сфере. В нынешнем году на "Атомэкспо" приехали около трех тысяч делегатов, на форуме представлено 68 стран.

В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано отметил важность "Атомэкспо" и ту большую роль, которую играет Россия в развитии мировой атомной отрасли.

Участники форума в течение трех дней в главном сочинском медиацентре обсудят современное состояние атомной отрасли, а также наметят тренды ее дальнейшего развития. Мероприятия "Атомэкспо-2018" будут объединены девизом "Глобальное партнерство – общий успех".

Форум "Атомэкспо", ежегодно проходящий в России с 2009 года, — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2018" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня".