Росатом применит в проектах по ветроэнергетике лопасти производства GE

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. АО "НоваВинд" (управляющая компания госкорпорации "Росатом" по проектам в области ветроэнергетики) применит при строительстве ветроэлектростанций в России лопасти ветроустановок (ВЭУ), изготовленные датской LM Wind Power (подразделение по возобновляемой энергетике американской General Electric), следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Согласно материалам, "НоваВинд" организовала открытый конкурс на доставку комплектов лопастей ВЭУ с производственной площадки LM Wind Power в индийском Дабаспете. LM Wind Power должна в 2018-2021 годах изготовить для "НоваВинд" 388 комплектов лопастей (что всего составляет 1164 лопасти). Начальная (максимальная) стоимость договора на поставки этих комплектов — 2,3 миллиарда рублей.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году компания Росатома "ВетроОГК" (входит в контур управления "НоваВинд") выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветроэлектростанций общей мощностью 610 МВт. В 2017 году "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Первой намечено построить такую ВЭС мощностью до 150 МВт в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Станция будет сооружена в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав станции войдут 60 ветроэнергетических установок мощностью по 2,5 МВт.

Осенью 2017 года "НоваВинд" и нидерландский производитель ветроэлектрических установок компания Lagerwey подписали соглашение о создании совместного предприятия Red Wind, которое будет отвечать за маркетинг, продажи, поставки "под ключ" и послепродажную поддержку ветроустановок, которые, в частности, будут сооружены в России. Этот документ был подписан в развитие заключенного до этого лицензионного соглашения о передаче технологий Lagerwey для организации выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.

LM Wind Power — крупнейший глобальный производитель лопастей для ветроэлектроустановок. General Electric приобрела LM Wind Power весной 2017 года. GE планирует управлять LM Wind Power как отдельным бизнес-подразделением по ветроэнергетике.