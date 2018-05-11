Первый энергоблок чешской АЭС "Дукованы" отключат для ремонта

ПРАГА, 11 мая — РИА Новости. На АЭС "Дукованы", расположенной в юго-восточной части Чехии, в течение пятницы будет отключен на два месяца первый энергоблок, на нем предстоит частичная замена топлива, а также будут произведены профилактические и ремонтно-технические работы, сообщил представитель станции Йиржи Бездек.

"Во время остановки блока будет заменено 20% топлива, а также произведены контрольные замеры и некоторые профилактические и ремонтно-технические работы. В частности, предстоит частичная реконструкция электроразводки", — сказал Бездек, добавив, что остановка блока не повлияет на поставки электроэнергии для населения и предприятий.

Старейшая из двух чешских атомных станций "Дукованы" имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт, они были введены в строй с участием советских специалистов в 1985-1987 годах. АЭС покрывает пятую часть потребностей страны в электроэнергии.

Вторая чешская АЭС, "Темелин" на юго-западе страны, также была построена по советским проектам, ее коммерческая эксплуатация началась в 2002 году. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Общая мощность обоих блоков составляет 2160 мегаватт. АЭС "Темелин" тоже вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике.