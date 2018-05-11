В Минобороны ведут мониторинг последствий аварии на АЭС "Фукусима-1"

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013

Работы по ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в Окуме, Япония. 12 июня 2013

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российские военные специалисты в области контроля за ядерными испытаниями оперативно оповещали руководство РФ о последствиях аварии на японской АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года, сейчас отслеживание ситуации продолжается, сообщил в интервью РИА Новости начальник Службы специального контроля (ССК) министерства обороны РФ полковник Игорь Токарев.

"После мощного землетрясения в Японии 11 апреля 2011 года и появления информации об аварии на АЭС "Фукусима-1" подразделения Службы приняли непосредственное участие в мониторинге радиационной обстановки на территории нашей страны и возле ее границ. Особое внимание было уделено регионам, находящимся в непосредственной близости от аварийной станции", — рассказал Токарев.

Учитывая сложившуюся на тот момент метеорологическую обстановку, ССК организовала отбор и углубленный анализ проб воздуха специально оборудованными самолетами ВКС России над акваториями Японского и Охотского морей, а также в районе островов Курильской гряды, отметил Токарев. "Результаты анализа оперативно представлялись руководству государства и Вооруженных Сил. В результате проведенных мероприятий было установлено, что радиационного загрязнения территории Российской Федерации не произошло", — сказал начальник ССК.

"В настоящее время подразделениями Службы контроль последствий фукусимской аварии продолжается, и в случае каких-либо изменений информация об этом будет немедленно представлена руководству государства для своевременного принятия мер", — добавил Токарев.

Служба специального контроля, созданная 13 мая 1958 года, входит в состав 12-го Главного управления МО РФ — центрального органа военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных Сил РФ. Под управлением ССК функционирует и развивается система дальнего обнаружения ядерных испытаний.

ССК внесла большой вклад в ликвидацию последствий произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской АЭС, анализируя содержание радиоактивных веществ в атмосфере. Собранные данные были нужны для принятия необходимых мер.