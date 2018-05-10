Росатом назвал сроки начала пуска четвертого блока Тяньваньской АЭС в Китае

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" планирует в сентябре этого года начать загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока №4 Тяньваньской АЭС в Китае, следует из сообщения компании Росатома АО "Атомпроект".
В начале мая был успешно завершен обязательный этап в программе подготовки энергоблока к физическому пуску — "горячая" обкатка реакторной установки, отмечается в сообщении. "Таким образом, подтверждена безопасная и эффективная работоспособность оборудования и технологических систем блока", — отмечает "Атомпроект".
"Горячая обкатка" — комплексная проверка всех систем и оборудования перед физическим пуском энергоблока АЭС. Фактически это последний этап испытаний перед загрузкой ядерного топлива в реактор. По результатам горячей обкатки подтверждается проектная работа технологических систем и оборудования, систем управления технологическим процессом — электротехнического оборудования энергоблока и общестанционных систем.
"Мы вышли на финишную прямую подготовки энергоблока к физическому пуску. Теперь предстоит провести ревизию основного и вспомогательного оборудования первого и второго контуров энергоблока, получить разрешение надзорного органа на загрузку топлива", — сказал директор по проектам АЭС в Китае АО "Инжиниринговая компания "АСЭ" (входит в Росатом) Алексей Банник, слова которого приводятся в сообщении.
В основу сооружения Тяньваньской АЭС был положен российский проект АЭС-91 с реактором типа ВВЭР-1000, который полностью соответствует требованиям современных нормативно-технических документов Китая, РФ и МАГАТЭ. Сооружение Тяньваньской атомной электростанции осуществляется Цзянсуской ядерной энергетической корпорацией (JNPC) совместно с российской компанией "Атомстройэкспорт", входящей в состав инжинирингового дивизиона Росатома группы компаний ASE.