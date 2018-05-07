Компания Росатома заказала комплекс по переработке отходов ТЭЦ под Томском

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Компания "Русатом Гринвэй" (входит в госкорпорацию "Росатом", занимается проектами по утилизации твердых бытовых отходов) заказала Томскому политехническому университету разработку модульного комплекса по переработке золошлаковых материалов Северской ТЭЦ, работающей в "атомном" ЗАТО Северск в Томской области, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Как следует из технического задания, модульный комплекс производительностью не менее 42 тонн в час по исходному сырью позволит получать из золошлаковых материалов (продуктов сгорания угля) концентрат угольного недожога (со степенью выделения не менее 80% от содержания) и алюмосиликатные микросферы (со степенью выделения не менее 75% от содержания). На разработку необходимой технологии и создание комплекса потребуется около двух лет. Стоимость договора – почти 250 миллионов рублей.

Золошлаковые отходы (ЗШО) образуются в процессе сжигании угля при производстве тепловой и электроэнергии на электростанциях. Ежегодно электростанции РФ вырабатывают свыше 22 миллионов тонн таких отходов, общий объем накоплений оценивается примерно в 1,5 миллиарда тонн. Утилизация ЗШО в России пока находится на низком уровне, основная часть отходов направляется на золотоотвалы станций, которые быстро переполняются. В мировой практике золошлаки используются в дорожном строительстве, при производстве цемента, а также разного рода стройматериалов. Таким образом, решение задачи по переработке ЗШО было бы важным не только с экологической, но и экономической точки зрения.

Северская ТЭЦ была ведена в эксплуатацию поэтапно в 1953—1961 годах. Производит тепло и электроэнергию для нужд предприятия Росатома "Сибирский химический комбинат" и города Северска.