Росатом подаст документы для лицензии на постройку АЭС "Пакш-2" в Венгрии

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" летом нынешнего года подаст документы, необходимые для получения лицензии на строительство в Венгрии новых энергоблоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), сообщил РИА Новости генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Мы должны сдать документы летом на получение лицензии на (строительство) "Пакш-2". А заказчик будет полгода сдавать их регулятору, так что этот год — год лицензирования", — сказал Лихачев.

Он отметил, что при этом на площадке новых энергоблоков идет создание строительно-монтажной базы.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.