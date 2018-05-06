Академик Илькаев награжден грамотой правительства за вклад в ядерную физику

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Выдающийся ученый-ядерщик, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научного-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) академик Радий Илькаев награжден почетной грамотой правительства РФ.
Радий Иванович Илькаев (родился в 1938 году) работает в саровском ядерном центре с 1961 года. Он прошел путь от начинающего ученого до директора РФЯЦ-ВНИИЭФ. Илькаев внес огромный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия.
Основные работы академика Илькаева в рамках создания отечественного ядерного и термоядерного оружия относятся к разработке первичных источников термоядерных зарядов, зарядов переменной мощности, оружия со специальными поражающими факторами, обеспечению надежности и безопасности ядерного оружия и исследованиям воздействия поражающих факторов ядерного взрыва.
Научно-технические достижения Радия Илькаева по укреплению национальной безопасности отмечены тремя Государственными премиями, благодарностями президента России, премией правительства РФ, орденом "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, орденом Почета.
РФЯЦ-ВНИИЭФ был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ВНИИЭФ — крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ было и остается обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия России.