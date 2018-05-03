МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российские конвойные суда вместе с катерами береговой охраны Швеции и Дании предотвратили в Балтийском море попытку опасного сближения "антиядерного" судна с плавучим атомным энергоблоком (ПЭБ) "Академик Ломоносов", который направляется в Мурманск, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".

Антиядерные активисты пытались подойти к ПЭБ на судне "Белуга-2" в районе датского острова Борнхольм.

"Несмотря на инцидент, ПЭБ "Академик Ломоносов" будет доставлен, как и планировалось, сначала в Мурманск, а потом в Певек для снабжения электроэнергией жителей и предприятий Чукотского автономного округа. При этом госкорпорация "Росатом" и концерн "Росэнергоатом" открыты к сотрудничеству и конструктивному взаимодействию с заинтересованными сторонами по всем вопросам, связанным с безопасным и надежным использованием ядерных технологий", — отмечается в сообщении.

Плавучий атомный энергоблок 28 апреля покинул "Балтийский завод" и отправился по двухэтапному маршруту Санкт-Петербург — Мурманск — Певек. Он станет частью плавучей АЭС "Академик Ломоносов", которая будет обеспечивать электроэнергией и теплом труднодоступные районы России. На осень в Мурманске, на базе ФГУП "Атомфлот" (база российских атомных ледоколов), запланированы загрузка ядерного топлива и начало пусковых операций, а следующим летом ПЭБ отбуксируют в место постоянного базирования — город Певек на Чукотке. Сейчас там создают необходимую береговую инфраструктуру. Пуск энергоблока и его синхронизация с энергосистемой Чукотского автономного округа намечены на конец 2019 года.

В караван российских судов входят буксиры "Умка", "Ясный" и спасательное судно "Спасатель Карев". Путь ПЭБ к Мурманску займет около трех недель. По дороге он проследует мимо Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.