Умер ученый в области радиационной экологии академик Рудольф Алексахин

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Выдающийся мировой специалист в области радиационной экологии и радиационной безопасности, академик Российской академии наук Рудольф Алексахин скончался в среду на 82-году жизни, сообщается в четверг на сайте проектного направления "Прорыв" госкорпорации "Росатом".

Вся научная деятельность Рудольфа Алексахина была связана с радиоэкологией, он был фактически ровесником этой научной дисциплины (этот термин был введен в научный лексикон с 50-годов XX столетия).

Под руководством Алексахина были выполнены обширные исследования по изучению закономерностей миграции радионуклидов в окружающей среде и действия ионизирующих излучений на природные и аграрные экосистемы. Он был одним из основоположников лесной радиоэкологии, изучающей транспорт радионуклидов в лесных насаждениях и действие ионизирующих излучений на лесные биогеоценозы.

К числу научных достижений Алексахина также относится развитие концепции радиоэкологической эквивалентности при обращении с долгоживущими высокоактивными отходами при замыкании ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах.

Более чем 30-летний период работы Алексахина был связан с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На территории Украины, России и Белоруссии в регионе аварии Алексахин руководил исследованиями по изучению миграции радионуклидов в системе почва–растения–животные–человек. Он – автор многочисленных рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения. За комплекс исследований по ликвидации последствий радиационной аварии, произошедешей на Южном Урале в 1957 году, и на Чернобыльской АЭС в составе коллектива авторов Алексахин был удостоен соответственно Государственных премий СССР (1974 год) и Российской Федерации (2002 год).

Алексахин также принимал участие в ликвидации последствий аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, выезжая в радиологические центры Японии и в загрязненные районы для консультаций и организации экспериментальных исследований.

С 2013 года Алексахин работал главным экологом проектного направления "Прорыв" в госкорпорации "Росатом", решая вопросы радиационной и экологической безопасности работы атомных энергоблоков при использовании "быстрых" реакторов и замыкании ядерного топливного цикла.

Рудольф Алексахин в разные годы был награжден орденами Дружбы народов и Почета, становился лауреатом различных высоких наград Росатома и Академии наук. В 2017 году Алексахин был удостоен высшей мировой награды в области атомной экологии — почетного диплома и золотой медали имени Вернадского Международного союза радиоэкологии.