В России началось строительство Курской АЭС-2

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Строительство новой Курской АЭС-2 началось в воскресенье в России, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

"Двадцать девятого апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт", — говорится в сообщении.

Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ. Это российский типовой оптимизированный и информатизированный проект двухблочной атомной электростанции на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.

Новые энергоблоки Курской АЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Кроме того, по сравнению с уже построенными энергоблоками поколения 3+ в проекте ВВЭР-ТОИ реализован ряд дополнительных мер безопасности.

"Энергоблоки ВВЭР-ТОИ — самый передовой продукт в сфере высоких ядерных технологий. С ними связаны не только перспективы Курской атомной станции, но и будущее российской атомной энергетики в целом. Эти энергоблоки должны стать референтными и серийными для сооружения в международных проектах. Для "Росэнергоатома" и отрасли в целом Курская АЭС-2 является одним из приоритетных объектов. О масштабе стройки можно судить по объему инвестиций: в 2018 году на строительстве КуАЭС-2 будет освоено в целом более 27 миллиардов рублей, это на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2017 году", — отметил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин, слова которого цитируются в сообщении.

Курская АЭС-2 — атомная станция, которая со временем заместит выводимые из эксплуатации энергоблоки ныне действующей Курской атомной станции. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков КуАЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации энергоблоков №1 и №2 действующей Курской атомной станции.