МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кипр обеспокоен планами строительства АЭС "Аккую" в Турции, заявил глава МИД Кипра Никос Христодулидис по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Как сообщало ранее Кипрское агентство новостей CNA , представители греческой и турецкой общины на Кипре приняли участие в акции протеста в Никосии против строительства в Турции АЭС "Аккую".

"В рамках нашей беседы я также выразил общую обеспокоенность кипрского народа по поводу сооружения атомной станции "Аккую", — сообщил министр.

Строительство блока №1 АЭС "Аккую" в Турции началось 3 апреля. Проект этой атомной станции включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать.