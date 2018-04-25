МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начнет с 2020 года поставки модернизированного ядерного топлива для первого энергоблока АЭС "Бушер" в Иране, сообщила топливная компания Росатома ТВЭЛ.

"АО "ТВЭЛ", Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) и Компания по производству и развитию атомной энергии Ирана (NPPD) заключили дополнительное соглашение к действующему коммерческому контракту на топливообеспечение АЭС "Бушер", — говорится в сообщении.

Речь идет о поставках более эффективных тепловыделяющих сборок российского производства ТВС-2М. "Начало поставок новой модели ТВС в Иран запланировано на 2020 год", — говорится в сообщении.

Внедрение новой модели ядерного топлива позволит оптимизировать как технические, так и экономические параметры эксплуатации энергоблока, а также сократить количество образующегося отработавшего ядерного топлива.

Ядерное топливо второго поколения ТВС-2М — в настоящее время является основным типом топлива для АЭС, построенных по российским проектам с реакторной установкой ВВЭР-1000. ТВС-2М позволяет обеспечить более длительные топливные циклы и повышение мощности атомных энергоблоков, а также обладает улучшенными характеристиками по безопасности.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. Его строительство было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана после исламской революции 1979 года, и строительство было прекращено.

В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении этой АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции с российской реакторной установкой ВВЭР-1000. Российскому "Атомстройэкспорту" и его подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

Блок №1 АЭС "Бушер" был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом. Как отмечают специалисты, АЭС "Бушер" работает надежно и безопасно.