В Бельгии внепланово остановили реактор АЭС

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Внеплановая остановка реактора произведена в понедельник на АЭС "Дул" в бельгийской Фландрии, сообщила компания-оператор Engie-Electrabel.

По ее информации, отключение энергоблока вызвано необходимостью профилактических работ в системе охлаждения.

Перезапуск реактора ожидается во вторник.

На территории Бельгии находятся семь ядерных реакторов. Две бельгийских АЭС — "Дул" с четырьмя реакторами и "Тианж" с тремя реакторами — способны вырабатывать около 6 тысяч МВт электроэнергии, что обеспечивает 55% потребностей страны.

АЭС "Дул" является одной из старейших в Европе: она была запущена в 1974 году. В 2012 году в результате ультразвуковой проверки реакторов были выявлены тысячи трещин на корпусе одного из энергоблоков, тем не менее после проведенной экспертизы он был перезапущен.

В связи с аварией на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году власти Бельгии приняли решение закрыть все атомные станции страны до 2025 года.