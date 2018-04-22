Российские специалисты, которые будут строить АЭС эд-Дабаа, посетят Египет

КАИР, 22 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетское министерство по электроэнергетике и возобновляемым источникам энергии ожидает в ближайшие дни визит делегации из российской компании-подрядчика, которая будет заниматься строительством первой в АРЕ атомной электростанции эд-Дабаа, сообщил РИА Новости официальный представитель Минэнерго Египта Айман Хамза.

"Каир в ближайшие дни посетит делегация российской компании "Атомстройэкспорт", которая является основным подрядчиком проекта эд-Дабаа, для завершения мер, связанных с началом строительства", — сказал он.

По словам представителя Минэнерго Египта, Россию в ближайшее время также должна посетить делегация представителей крупных египетских СМИ для ознакомления с технологиями, по которым будет строиться АЭС эд-Дабаа. "Этот визит был запланирован на 23-28 апреля, но пока откладывается по техническим причинам", — сказал Айман Хамза.

Четыре энергоблока АЭС эд-Дабаа с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.