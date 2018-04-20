В Сочи на "Атомэкспо" обсудят перспективные технологи ядерного топлива

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вопросы, связанные с разработкой перспективных технологий ядерного топливного цикла, необходимых для развития атомной энергетики, будут обсуждаться на "круглом столе" в рамках предстоящего 14-16 мая в Сочи десятого международного форума "Атомэкспо-2018", сообщила пресс-служба АО "Техснабэкспорт".

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) — последовательность технологических процессов, направленных на получение энергии с помощью ядерных реакций. ЯТЦ начинается с добычи и переработки урановой руды. Он также включает обогащение урана, производство тепловыделяющих сборок, выработку электроэнергии на АЭС, обращение с облученным ядерным топливом, включая его переработку, обращение с радиоактивными отходами.

Круглый стол "Жизненный цикл ядерного топлива. Вызовы и перспективные решения" проведут управление жизненного цикла ЯТЦ и АЭС госкорпорации "Росатом" и входящего в нее АО "Техснабэкспорт". С докладами выступят, в частности, член группы международных советников при генеральном директоре МАГАТЭ Владимир Асмолов, руководитель Департамента инновационных продуктов "Техснабэкспорта" Михаил Барышников, главный инженер производственного объединения "Маяк" (Озерск, Челябинская область) Дмитрий Колупаев.

Ключевым условием развития мировой атомной энергетики является решение вопроса по обращению с отработавшим (облученным) ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО) в перспективном ядерно-топливном цикле, позволяющем расширить возможности сырьевого обеспечения атомной генерации в долгосрочной перспективе, а также сократить объемы опасных отходов атомной энергетики.

Предприятия российской атомной отрасли сейчас осваивают новые перспективные технологии, относящиеся к обращению с ОЯТ и РАО. В частности, "Маяк" выполняет проект по расширению номенклатуры перерабатываемого у себя отработавшего ядерного топлива. Реализация этого проекта даст возможность предприятию в ближайшие полтора-два года стать единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды отработавшего ядерного топлива. Это даст Росатому дополнительные конкурентные преимущества на мировых рынках.

Другое предприятие Росатома "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край) начал у себя практическое освоение технологий переработки отработавшего ядерного топлива российских АЭС по уникальным технологиям, не создающим рисков для окружающей среды. Особенностью этих технологий будет полное отсутствие жидких низкоактивных радиоактивных отходов. Таким образом, у российских специалистов появится уникальная возможность впервые в мире доказать на практике, что переработка ядерных материалов возможна без ущерба для окружающей среды. По мнению специалистов, этими технологиями сейчас не обладает никакая другая страна, кроме России.

Кроме того, российские атомщики приступили к освоению ряда технологий обезвреживания минорных актинидов — долгоживущих радиоактивных изотопов америция, кюрия, нептуния, которые вносят главный вклад в высокую радиоактивность отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива. Эффективно перерабатывать минорные актиниды можно с помощью так называемой трансмутации — "пережигания" радионуклидов в ядерных реакторах на быстрых нейтронах или с помощью ускорителей.

Форум "Атомэкспо", ежегодно проходящий в России с 2009 года, — крупнейшая выставочная и деловая площадка для проведения встреч и переговоров мировых лидеров атомной энергетики. Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер "Атомэкспо-2018" — агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня".