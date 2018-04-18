Решение по строительству атомного ледокола "Лидер" примут в ближайшее время

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Решение о начале строительства первого атомохода (атомного ледокола) "Лидер" будет принято в ближайшее время, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Мы перешли к воссозданию нашего ледокольного флота, и уже теперь замахнулись на создание ледоколов класса "Лидер". Решение по ним вынашивается и скоро будет принято", — сказал он на коллегии Минпромторга.

Новые атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВт. Проектант атомного ледокола проекта 10510 — ЦКБ "Айсберг" (Санкт-Петербург). Сообщалось, что до конца нынешнего года должен быть готов технический проект такого ледокола.

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.

Ранее сообщалось, что для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.

В декабре этого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ поддерживает идею серийного строительства атомных ледоколов "Лидер". Мантуров тогда отметил, что совместно с Росатомом идет поиск внебюджетных источников в части строительства серии, поскольку один ледокол не имеет смысла строить. Глава Минпромторга не исключил возможности привлечения к финансированию серийного строительства ледоколов "Лидер" банков и других внебюджетных источников.